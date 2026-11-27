La Casera, la gaseosa que lleva más de 75 años en las mesas españolas, ha dado el paso definitivo hacia la economía circular: toda su gama en envase PET se fabrica ya con plástico 100% reciclado (rPET) en la Península y Baleares, a excepción del tapón y la etiqueta.

Así lo ha anunciado Suntory Beverage & Food Iberia (SBFI), la compañía de bebidas refrescantes que forma parte del grupo japonés Suntory, que cierra 2026 con este hito en su hoja de ruta de circularidad y con el compromiso de que todas sus marcas sean 100% rPET en 2030.

El rPET es el PET que se obtiene al reciclar botellas usadas, como las de agua o refrescos que acaban en el contenedor amarillo. Tras triturarse en escamas y limpiarse, vuelve a ser apto para nuevos envases alimentarios y reduce el uso de plástico virgen de origen fósil.

Muy por encima de la ley

El avance de La Casera supera con holgura la normativa. Desde 2025, las botellas PET de bebidas de hasta 3 litros deben incorporar, de media, al menos un 25% de plástico reciclado, un porcentaje que subirá al 30% en 2030 y al 65% en 2040 con el Reglamento europeo de envases.

«En Suntory Beverage & Food Iberia llevamos años trabajando para reducir el impacto de nuestros envases y hacer un uso más eficiente de los recursos», señala Carmen Guembe, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de SBFI.

La transición al plástico reciclado forma parte de un esfuerzo más amplio por reducir el impacto de los envases. La compañía ha eliminado las anillas de plástico, ha incorporado tapones unidos al envase, obligatorios en la UE desde julio de 2024, y aligera progresivamente sus envases.

La apuesta por el vidrio retornable

La estrategia de circularidad no se limita al plástico. Casi el 60% de las botellas de vidrio que la compañía comercializa en el canal Horeca son retornables, lo que permite alargar la vida útil de los materiales y reducir la generación de residuos en hoteles, restaurantes y cafeterías.

Para seguir avanzando en este modelo, SBFI invirtió en 2024 5,6 millones de euros en la renovación de la línea de vidrio retornable de su fábrica de Toledo. Sólo en 2025 comercializó más de 140 millones de botellas retornables, cada una con una vida útil de hasta 10 años.

Esa longevidad es posible gracias a un riguroso sistema de recogida, inspección, limpieza y reincorporación a la cadena productiva. Un modelo que gana peso ante los objetivos de reutilización que la normativa fija para los refrescos servidos en hostelería: el 70% en 2030 y el 80% en 2035.

Qué es el scuffing

Quien haya pedido un refresco en un bar se habrá fijado en que algunas botellas de vidrio muestran marcas blanquecinas o anillos desgastados en su contorno. Ese fenómeno tiene nombre: se conoce como scuffing y aparece tras los sucesivos ciclos de uso del envase.

Lejos de ser un defecto, esas huellas son el reflejo visible de una vida útil prolongada. Surgen del roce entre botellas durante el lavado, el llenado, el transporte en cajas y la manipulación en los establecimientos, y delatan que el envase ha vuelto a la fábrica una y otra vez.

Cada nueva vuelta evita fabricar una botella desde cero, con el ahorro de materia prima y de energía que eso supone. Por eso, en el circuito retornable, una botella marcada por el scuffing es, en realidad, una botella que ha cumplido con creces su función.

Agua para el Tajo

El compromiso de SBFI va más allá del envase y alcanza a la gestión del agua. En 2025, la compañía devolvió a la naturaleza el equivalente al 20% del consumo anual de agua de su planta de Toledo, un avance hacia su ambición Water Positive 2030.

Parte de ese resultado procede de Guardianes del Tajo, el primer Santuario Natural del Agua de Suntory en España, puesto en marcha en 2021 en el entorno del embalse del Guajaraz, uno de los que abastecen a la fábrica toledana de la compañía.

El proyecto combina restauración ecológica, agricultura regenerativa y conectividad fluvial para proteger y regenerar los recursos hídricos de la cuenca. Su meta final es devolver al entorno y a las comunidades más agua de la que la compañía utiliza para producir sus bebidas.

El reto de la recogida

El salto de La Casera al plástico reciclado llega en un momento clave. En España, la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se quedó en el 41,3% en 2023, muy lejos del 70% que exigía la ley. Y sin botellas recogidas no hay rPET.

Ese incumplimiento activó la obligación de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), cuyo plazo legal venció el pasado 22 de noviembre sin operadores autorizados. El proceso sigue pendiente de que la Comunidad de Madrid resuelva las autorizaciones; Portugal lo aplica desde abril.

En ese contexto, SBFI mantiene su objetivo de que toda su cartera sea 100% rPET en 2030. La compañía fabrica y comercializa en España y Portugal marcas como Schweppes, La Casera, TriNa, Sunny Delight y Joi, y desde 2026 distribuye Celsius y fabrica y distribuye Dr Pepper en el canal retail.

Cada envase, a su contenedor

Mientras el SDDR no llega, el gesto del consumidor sigue siendo decisivo para cerrar el círculo. Las botellas de plástico deben ir al contenedor amarillo con el tapón puesto: al estar unido al envase, ambos se reciclan juntos y se evita que el tapón acabe perdido.

Las botellas de vidrio de un solo uso van al contenedor verde, pero sin tapones ni chapas, que deben depositarse en el amarillo. Un error frecuente es tirar al verde vasos, copas o cerámica, materiales que no se funden igual y dificultan el reciclado del vidrio.

En bares y restaurantes, el circuito es otro: las botellas retornables no se tiran, sino que se guardan en sus cajas para que el distribuidor las recoja y las devuelva a la fábrica, donde comienza un nuevo ciclo de inspección, lavado y llenado.

Una gaseosa desde 1949

La Casera, 100% española, nació el 31 de mayo de 1949 como la primera gaseosa suave y de calidad del mercado. Más de 75 años después sigue siendo, según la compañía, líder de su categoría, con una gaseosa que contiene desde sus orígenes 0 azúcares y 0 calorías.

En 2001, tras su compra por Cadbury-Schweppes, absorbida después por Suntory, nació su producto estrella: el Tinto de Verano La Casera, hoy en versión clásica, con limón y 0,0. Las dos primeras se elaboran con Tempranillo nacional, y la gama suma el Blanco de Verano, con Verdejo.

Para SBFI, este cambio trasciende a la propia marca. «Que La Casera complete su transición al 100% rPET es una prueba de que nuestros compromisos son reales y que avanzamos hacia un modelo de negocio más circular y responsable», concluye Guembe.