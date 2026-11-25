España sigue siendo el país de la Unión Europea con más superficie dedicada a la producción ecológica, pero el sector no quiere que ese liderazgo se dé por hecho. Agricultores, ganaderos y empresas ya tienen la mirada puesta en la futura Política Agraria Común.

Según los datos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado 20 de noviembre, la superficie ecológica alcanzó en 2025 las 3.158.141 hectáreas, un 1,35% más que el año anterior. Es ya el 13,4% de la superficie agraria útil del país.

Con estas cifras sobre la mesa, Ecovalia, la asociación profesional de la producción ecológica en España, reclamó este martes desde Sevilla que la nueva PAC garantice un marco estable y una financiación suficiente y específica para consolidar el crecimiento del sector.

Más de 60.000 operadores

El tejido profesional también gana peso. En 2025, España contabiliza 60.581 operadores ecológicos. La cifra refleja la consolidación de una amplia red de productores, ganaderos y empresas ligadas a este modelo agroalimentario.

Sin embargo, la organización advierte de que el número de operadores no evoluciona igual en todas las actividades. Por eso pide reforzar las medidas que favorezcan la permanencia de los productores actuales y la llegada de otros nuevos.

Para Ecovalia, el liderazgo español no se mide sólo en hectáreas. También se nota en la actividad productiva, en la transformación agroalimentaria y en la capacidad de generar ingresos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Una PAC a la altura

En este escenario, la asociación considera que la futura PAC debe ser una herramienta clave para consolidar la posición alcanzada por España. Además de un compromiso con el medioambiente, la define como una apuesta por la actividad económica, el empleo y la competitividad.

Esa apuesta afecta al futuro de miles de explotaciones y empresas españolas que trabajan en sectores estratégicos del campo: el olivar, el viñedo, los frutos secos, las frutas y hortalizas, los pastos permanentes y la ganadería extensiva.

Según la organización, España cuenta con una sólida base productiva, con conocimiento y con capacidad de transformación. Aun así, la evolución desigual de algunas actividades aconseja reforzar los apoyos para no perder parte del tejido productivo construido durante décadas.

1.000 millones para el sector

Por ello, Ecovalia reclama la puesta en marcha de un Plan Nacional para la Producción Ecológica. Su objetivo sería reforzar este posicionamiento y dar estabilidad y horizonte a toda la cadena agroalimentaria.

La asociación defiende que la PAC incluya una financiación específica, suficiente y claramente identificada. Pide también que el presupuesto agrario reserve al menos 1.000 millones de euros para la producción ecológica en España.

Ese dinero serviría para mantener la dimensión actual del sector, dar estabilidad a productores y empresas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Además, debería ir acompañado del refuerzo de las ayudas a la conversión y al mantenimiento.

Menos burocracia

Entre sus demandas figura también el reconocimiento diferencial de la producción ecológica a lo largo de toda la cadena de valor, de modo que el modelo se distinga en cada uno de sus eslabones.

El otro gran frente es la simplificación administrativa. Es una reclamación habitual en el campo español, y en el sector ecológico se suma a los controles y requisitos de certificación propios de esta forma de producir.

Para Ecovalia, los buenos resultados globales no deben hacer pensar que el crecimiento está garantizado. Al contrario, deben servir de estímulo para reforzar el apoyo a un sector que ha demostrado su capacidad de generar riqueza y oportunidades.

Casi 4.800 millones en origen

El peso económico de la producción ecológica ya es considerable. Según el Ministerio de Agricultura, el valor estimado de la producción ecológica en origen alcanzó los 4.796 millones de euros en 2024.

Ese mismo año, las exportaciones de productos ecológicos sumaron 3.884 millones de euros, un 27,5% más que en 2023. La balanza comercial cerró con un saldo positivo de 3.102 millones, el mayor de toda la serie histórica.

Dicho de otro modo, España vende al exterior casi cinco veces más producto ecológico del que compra. A partir de esas dos cifras, las importaciones se sitúan en torno a los 782 millones de euros.

Un consumo al alza

El mercado interior también da buenas noticias. Según el informe anual de Ecovalia, el consumo de alimentos ecológicos en España alcanzó los 3.250 millones de euros en 2025, una cifra que confirma el interés creciente del consumidor.

El gasto doméstico en estos productos, es decir, el que hacen los hogares, creció un 7,5% respecto al año anterior. Es una señal de que la producción ecológica ya forma parte de la cesta de la compra habitual de muchas familias.

La asociación cree que estos resultados refuerzan la necesidad de una PAC que mantenga la capacidad productiva, favorezca la transformación y fortalezca la presencia de los alimentos españoles en los mercados.

Industria y transformación

La industria ligada al sector evoluciona de forma moderadamente favorable. En 2025 se contabilizan 11.545 actividades industriales ecológicas, un 0,4% más que el año anterior.

De ellas, 9.886 están vinculadas a la producción vegetal y 1.659 a la producción animal. Estas últimas son las que más crecen: un 3,4% más que en 2024.

Ecovalia considera fundamental reforzar la capacidad de transformación y dar más dinamismo a la industria. Así, el aumento de la producción y de la demanda se traduciría en más valor añadido generado en España.

El auge de la ganadería ecológica

La ganadería ecológica tiene algunos de los mejores datos del año. En 2025 hay 2.805.744 cabezas de ganado ecológico, un 7,7% más que el año anterior, y las actividades ganaderas llegan a 11.093.

La tendencia a largo plazo confirma ese avance. Desde 2015, las actividades ganaderas ecológicas han aumentado un 47,5%, y la producción de carne ecológica lo ha hecho un 45,7%.

Según la organización, ese potencial necesita un impulso para todas las actividades ganaderas ecológicas, en especial las más ligadas al territorio y con mayor capacidad para generar actividad en el medio rural.

Consolidar lo conseguido

La evolución conjunta de la superficie, la ganadería y la transformación muestra que la producción ecológica genera valor más allá del campo. Ecovalia quiere un marco adecuado para que agricultores, ganaderos, industrias y empresas sigan creciendo.

El reto de los próximos años es consolidar lo conseguido y seguir avanzando. Para el sector, la futura PAC es la oportunidad de convertir el liderazgo español en empleo, valor añadido y futuro para el medio rural.