Un avión ha volado entre Madrid y Lisboa con un combustible fabricado en parte con hidrógeno renovable, CO2 capturado y aceite de cocina usado. Es la prueba de que el combustible sintético renovable (e-SAF) funciona en la operativa real de la aviación, sin necesidad de tocar los motores.

Moeve y la aerolínea World2Fly, perteneciente a World2Meet (W2M), la división de viajes del Grupo Iberostar, han operado un vuelo entre los aeropuertos de Madrid y Lisboa con una combinación pionera de tres combustibles: e-SAF, SAF de origen biológico y queroseno tradicional.

La iniciativa, presentada este lunes 23 de noviembre, se enmarca en el compromiso de ambas compañías con la descarbonización del transporte aéreo, uno de los retos técnicamente más complejos de la actualidad y uno de los sectores más difíciles de electrificar.

Una mezcla de tres combustibles

La mezcla suministrada al sistema logístico que opera Exolum combinó un 1,2% de e-SAF sintético con un 4,8% de SAF biológico, junto al queroseno convencional. Las proporciones no son casuales: suman el 6% que exigirá la Unión Europea en 2030.

El e-SAF ha sido producido por el Centro de Innovación de Moeve en Alcalá de Henares (Madrid), en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Tecnología Química (ITQ-CSIC-UPV), y con el Centro Tecnológico de Finlandia (VTT).

Por su parte, el SAF biológico procede del Parque Energético San Roque (Cádiz), donde Moeve lo fabrica con materias primas circulares y residuos que no compiten con la alimentación, entre ellos aceites de cocina usados de los hoteles del Grupo Iberostar en Andalucía y Cataluña.

Hidrógeno renovable y CO2 capturado

El combustible sintético se obtiene a partir de hidrógeno renovable producido mediante electrólisis y CO2 residual capturado. Después, la conocida como ruta Fischer-Tropsch transforma esos ingredientes en un hidrocarburo líquido apto para los motores de los aviones.

Esta tecnología, denominada Power-to-Liquid (PtL), reaprovecha un CO2 que de otro modo acabaría en la atmósfera. Según los datos de la compañía, el e-SAF puede reducir hasta un 97% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida frente al combustible fósil.

El SAF de origen biológico, por su parte, alcanza reducciones de hasta el 90%. Y ambos comparten una ventaja clave: se pueden utilizar sin adaptar los motores de las aeronaves ni las infraestructuras logísticas de los aeropuertos.

Certificación independiente

Tanto el e-SAF como la mezcla final han superado procesos de validación y certificación técnica de laboratorios y organismos independientes. La firma Intertek verificó el combustible sintético conforme al Anexo 1 de la norma internacional ASTM D7566, aplicable a los combustibles PtL.

La mezcla resultante cumple además los estándares ASTM D1655 y Def Stan 91-091, relativos a la calidad y aptitud técnica del combustible de aviación, una de las industrias más exigentes del mundo en certificación. El SAF biológico se incorporó mediante coprocesado con el queroseno.

Con este vuelo, las compañías buscan demostrar la viabilidad operativa de los combustibles sintéticos en condiciones reales e impulsar su salto a soluciones comerciales que aceleren la descarbonización a gran escala, la autonomía energética y la competitividad de la aviación europea.

Lo que exige Bruselas

El reglamento europeo ReFuelEU Aviation, incluido en el paquete Fit for 55, fija una incorporación progresiva de combustibles sostenibles en el suministro de los aeropuertos de la Unión Europea. Para 2030, al menos el 6% del combustible de aviación deberá ser SAF.

Dentro de ese porcentaje, un 1,2% tendrá que ser e-SAF, es decir, combustible sintético. La obligación irá creciendo de forma escalonada hasta 2050, lo que impulsará la demanda de estos combustibles y obliga a la industria a prepararse desde ahora.

En esa dirección, Moeve construye junto a Apical una planta de biocombustibles 2G en Palos de la Frontera (Huelva), con una inversión de 1.200 millones de euros, para aumentar la producción de SAF a gran escala en España y ofrecer alternativas a los combustibles fósiles.

Debate en Lisboa

Tras el vuelo, Lisboa acogió una jornada de debate con máximos representantes de la industria, que analizaron los retos del sector aéreo europeo para acelerar el cumplimiento de los objetivos climáticos de 2030 y ganar independencia energética.

Participaron actores clave como Airbus, Rolls-Royce, Exolum, IATA, McKinsey, Aeropuertos de Portugal (ANA), ICEX, ArcelorMittal y Bondalti. En el ámbito académico, las universidades Carlos III, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid; en el científico, el CSIC, el ITQ y el VTT.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, defendió en el encuentro que «la innovación y el compromiso de toda la cadena de valor son la única fórmula para avanzar en soluciones reales que permitan descarbonizar la aviación».

Moléculas verdes made in Europe

Wetselaar añadió que «la producción de moléculas verdes en Europa y para Europa será una palanca clave para reducir la dependencia de los combustibles importados y favorecer la consecución de los objetivos climáticos».

En este sentido, el directivo subrayó que «la Península Ibérica juega un rol decisivo para convertirse en el principal hub europeo para la producción de moléculas verdes, como los biocombustibles 2G o el hidrógeno verde».

La energética usa este término paraguas para referirse a los vectores energéticos y materias primas renovables y bajas en carbono, como el hidrógeno renovable y sus derivados o el biometano. Sus emisiones, matiza, varían según la materia prima y la vía de producción.

La visión de World2Fly

Por su parte, Gabriel Subías, consejero delegado de World2Meet, destacó que «el futuro de la aviación se construye con iniciativas concretas que permitan trasladar la innovación a la operación real».

Subías recalcó que participar en este vuelo junto a Moeve demuestra «la importancia de que aerolíneas, compañías energéticas y el conjunto de la industria trabajemos de forma coordinada para avanzar hacia un transporte aéreo más sostenible».

«Como aerolínea especializada en vuelos de larga distancia, somos conscientes de los desafíos que afronta nuestro sector y queremos desempeñar un papel activo en el desarrollo y la adopción de soluciones que contribuyan a su transformación», añadió.

Una aerolínea de largo radio

World2Fly, fundada en 2020 y con sede en Palma de Mallorca, opera vuelos de largo radio desde España y Portugal hacia el Caribe, Latinoamérica, África y el océano Índico, con una flota de siete aviones Airbus A330 y A350.

La aerolínea ha incorporado el Airbus A350, un modelo que permite reducir hasta un 25% las emisiones de CO2 respecto a modelos anteriores, según el fabricante. Además, utiliza SAF de manera progresiva y recurre al análisis de datos SkyBreathe para optimizar el consumo.

A ello suma medidas de eficiencia operativa y de reducción de peso a bordo. La compañía forma parte también de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo (AST), una apuesta por la acción colectiva en un sector obligado a transformarse.

Más de 40 estudiantes

La jornada de Lisboa incluyó además un hackathon con más de 40 estudiantes de ingeniería aeronáutica de universidades españolas y portuguesas, entre ellas la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la Politécnica de Madrid, Coímbra, Oporto o el Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Junto a profesionales junior de Moeve y World2Fly, los alumnos trabajaron propuestas y casos prácticos para acelerar la descarbonización de sectores difíciles de electrificar y reforzar la autonomía energética y tecnológica de Europa.

El vuelo entre Madrid y Lisboa deja así una conclusión clara: el combustible sintético renovable es ya una alternativa técnicamente certificada, preparada para que la aviación europea la escale antes de que llegue la obligación de 2030.