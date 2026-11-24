Cada vez que un aceite, una botella de vino o una bolsa de naranjas lucen la eurohoja verde en el lineal, hay muchas papeletas de que procedan del campo español. El país ha vuelto a demostrar que es la gran despensa ecológica de Europa.

España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica, con 2.986.824 hectáreas en 2025, el 13,4% del suelo cultivado y un 1,4% más que el año anterior.

Así lo recoge el informe de estadísticas de producción ecológica de 2025, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con los datos que recopilan las comunidades autónomas.

A las puertas del récord

La superficie agraria útil (SAU) ecológica sumó 41.883 hectáreas en un solo año, frente a las 2.944.941 de 2024. Este avance deja a la agricultura ecológica española a sólo 5.057 hectáreas de su máximo histórico, las 2.991.881 de 2023.

Si se añade el terreno forestal aprovechado para pastoreo, que no computa como SAU, la superficie ecológica total asciende a 3.158.141 hectáreas. De ellas, el 85,7% ya está calificada y 193.180 afrontan su primer año de conversión.

La perspectiva histórica explica este liderazgo. En 1991, España sólo contaba con 4.235 hectáreas en ecológico y en 2010 ya superaba los 1,65 millones. En algo más de tres décadas, la superficie se ha multiplicado por más de 700.

Qué exige la eurohoja

El sello ecológico europeo sólo puede lucirlo un alimento que cumple el Reglamento (UE) 2018/848, aplicable desde 2022. La norma restringe al máximo los fitosanitarios y fertilizantes de síntesis y prohíbe los organismos modificados genéticamente.

Para obtenerlo, cada finca debe superar un periodo de conversión: dos años antes de la siembra en cultivos anuales y pastos, y tres antes de la cosecha en los permanentes, como el olivar o el viñedo.

Durante ese tiempo, el agricultor ya produce con métodos ecológicos, pero no puede vender con el sello. Por eso, las hectáreas en conversión son la cantera de la que saldrá la superficie calificada de los próximos años.

Pastos y forrajes, al alza

Los pastos permanentes siguen siendo el gran pilar del sistema: ocupan 1.700.047 hectáreas, el 53,8% del total, y crecieron un 2,9% en 2025. Por su parte, las tierras arables avanzaron un 5,16%, hasta las 641.791 hectáreas.

El dato más llamativo lo firman las plantas cosechadas en verde para alimentar al ganado, cuya superficie se duplicó (+100,4%) hasta las 125.715 hectáreas. Los cereales para grano suman 242.535 y las legumbres se mantienen estables.

Estos incrementos compensan la caída del 4,38% de los cultivos permanentes, que se quedan en 816.303 hectáreas. En este grupo mandan los frutos secos (289.810), el olivar (281.043) y el viñedo (158.123), muy por delante de los cítricos (23.232).

Andalucía, a la cabeza

El mapa ecológico tiene un claro centro de gravedad. Andalucía concentra 1.421.745 hectáreas, el 45% de la superficie ecológica nacional, y reúne 933.515 hectáreas de pastos, más de la mitad (54,9%) de todos los pastos ecológicos de España.

Le sigue Castilla-La Mancha, con 539.884 hectáreas y el 17,1% del total, y Cataluña, con 287.265 hectáreas (9,1%). Completan la parte alta de la tabla Castilla y León (163.192), Extremadura (139.991) y la Comunidad Valenciana (133.397).

Por detrás figuran la Región de Murcia (113.611 hectáreas), Aragón (112.531), Navarra (72.436) y Baleares (53.412). La Comunidad de Madrid suma 11.669, mientras que Canarias, La Rioja y Cantabria cierran la tabla con menos de 10.000 cada una.

Menos operadores

No todo son buenas noticias. El número de operadores ecológicos cayó un 3,3%, hasta los 60.581, lo que supone 2.040 menos que en 2024 y casi 3.850 por debajo del máximo de 2023. Las actividades registradas bajaron un 2,6%, hasta las 64.976.

Los mayores descensos se concentran en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. La producción primaria domina con 54.323 actividades, frente a las 6.173 de elaboración, las 3.170 de comercialización, 770 de exportación y 540 de importación.

Aun así, la tendencia de fondo sigue siendo expansiva. Desde 2015, cuando se contabilizaban 39.653 actividades, el crecimiento acumulado roza el 64%. Y si se mira más atrás, en 1991 apenas había 396 operadores ecológicos en todo el país.

Más ganado ecológico

La ganadería ecológica vive una etapa de expansión en su censo. El número de animales creció un 7,7%, hasta las 2.805.744 cabezas, aunque las actividades ganaderas se mantuvieron prácticamente estables, con 11.093 y un leve descenso del 0,6%.

El empuje llega sobre todo de las aves de corral, que aumentaron un 15,4% y superan ya los 1,65 millones de ejemplares. Les siguen el ovino (711.437 cabezas), el bovino (312.005) y el caprino (90.744), además de 87.124 colmenas y 25.021 cerdos.

El vacuno lidera por actividades, con 5.880 (el 53%). El sector certificó 42.011 toneladas de carne, 65.345 de leche cruda, 199,7 millones de huevos y 1.353 toneladas de miel. Desde 2015, la producción de carne ecológica ha crecido un 45,7%.

La industria resiste

La transformación también gana terreno. Las actividades industriales ecológicas aumentaron un 0,4%, hasta las 11.545. De ellas, 9.886 están vinculadas a la producción vegetal y 1.659 a la animal, un grupo que creció un 3,4%.

En la rama vegetal predominan la manipulación y conservación de frutas y hortalizas, con 3.821 actividades. Les siguen las bebidas, con 1.488 bodegas y embotelladoras de vino, y los aceites, con 1.232 almazaras y envasadoras.

Por comunidades, Andalucía vuelve a encabezar la industria ecológica con 3.462 actividades (30%), por delante de la Comunidad Valenciana (1.825) y Cataluña (1.715). En la rama animal destacan las industrias cárnicas (654) y las lácteas (213).

Desplome en la acuicultura

La cara más amarga del informe es la acuicultura ecológica, que se queda con sólo 24 explotaciones, un 86,9% menos que el año anterior. Su producción se desplomó un 77,8%, hasta las 1.470 toneladas de peso vivo.

De ese volumen, 564 toneladas corresponden a algas y 348 a mejillones. El ministerio atribuye la caída a la complejidad técnica del sector, marcada por la escasa disponibilidad de alevines ecológicos y de alimentación adaptada a las primeras fases de cría.

El contraste con la ganadería es evidente. Mientras la cabaña ecológica suma unas 200.000 cabezas en un año, la cría de peces y moluscos con este sello choca con cuellos de botella técnicos que frenan su desarrollo.

Potencia mundial

A falta de datos oficiales actualizados, el ministerio se apoya en el anuario de FiBL e IFOAM, publicado en febrero de 2026 con datos de 2024: España es el mayor productor mundial de aceitunas y uvas ecológicas, y el segundo de cítricos.

A escala global, la agricultura ecológica ocupa 98,9 millones de hectáreas, más de la mitad en Australia (53 millones). En Europa, España encabeza la clasificación por superficie, por delante de Francia e Italia.

El MAPA vincula este liderazgo con la Estrategia Nacional de Alimentación, que apuesta por el sector ecológico para preservar la biodiversidad y proteger el medioambiente, y con una oferta ligada a la dieta mediterránea, patrimonio inmaterial de la UNESCO.

Doñana, el otro frente

La producción ecológica también está en la agenda del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que en septiembre abrió a consulta pública unas ayudas de 8,5 millones de euros para secano y agricultura ecológica en el entorno de Doñana.

Esta línea forma parte del Marco de Actuaciones para Doñana, dotado con 745,3 millones hasta 2028. En octubre, el MITECO resolvió de forma provisional otros 28,5 millones para renaturalizar tierras agrícolas y avanzó que las nuevas ayudas llegarán en los próximos meses.

Los datos del MAPA aún son provisionales: «el dato definitivo será publicado por Eurostat», advierte el informe. Hasta entonces, las cifras confirman que España sigue a la cabeza de la agricultura ecológica europea, aunque con menos operadores para sostenerla.