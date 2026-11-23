La basura orgánica que los madrileños separan en casa se convertirá en combustible para sus autobuses. A partir de 2027, todos los autobuses de gas de EMT Madrid funcionarán con biometano renovable, un gas neutro en carbono que sustituirá al gas natural de origen fósil que mueve hoy a la mayor parte de la flota municipal.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha puesto en marcha dos procedimientos de contratación para el suministro de biometano con garantía de origen. Este gas reemplazará por completo al gas natural comprimido (GNC) que utiliza el 78,5 % de sus 2.100 autobuses, más de 1.600 vehículos.

El cambio no se limita a la flota. El biometano sustituirá también el resto del gas que consume la empresa municipal en sus instalaciones, dentro de una apuesta firme por la economía circular y la reducción de los gases de efecto invernadero en el transporte público de la capital.

Casi 100 millones de euros

El presupuesto de ambos procedimientos asciende a 97,35 millones de euros, que incluyen el coste del propio gas y los gastos asociados a su suministro. Con esa partida, EMT Madrid podrá adquirir unos 768 GWh de biometano en 2027, suficientes para cubrir el consumo previsto de sus autobuses y de sus instalaciones vinculadas al gas.

La magnitud de la operación se entiende mejor con una comparación: esos 768 GWh suponen alrededor del doble de todo el biometano que se certifica en un año en España. La Asociación Española del Gas (Sedigas) estimaba que la producción nacional superó los 410 GWh en los doce meses previos al cierre de 2025.

Además del volumen, EMT Madrid estrena con estas contrataciones un nuevo modelo de suministro que simplifica la gestión energética, incorpora mecanismos de protección frente a subidas extraordinarias de precios y garantiza la trazabilidad y la sostenibilidad del combustible, en un mercado del gas marcado por la volatilidad.

Dos contratos hasta 2031

El primero de los procedimientos tiene una duración inicial de 20 meses, prorrogable hasta finales de 2031, y es el que mejor refleja el concepto de economía circular. El biometano de este contrato procederá del Parque Tecnológico de Valdemingómez, el complejo municipal donde se tratan los residuos de la ciudad.

Dicho de otro modo, los residuos que los madrileños separan y reciclan se transformarán en energía renovable producida en la propia capital, que servirá para mover los autobuses de EMT Madrid. Lo que sale de los hogares volverá a las calles convertido en transporte público.

El segundo procedimiento está dividido en dos lotes y abarcará el periodo 2027-2029, con la posibilidad de dos prórrogas anuales que lo extenderían también hasta finales de 2031. Si se activan todas las prórrogas, ambos contratos asegurarán el biometano para la flota durante cinco años.

De residuo a combustible

En Valdemingómez, la fracción orgánica de los residuos se somete a un proceso de biometanización o digestión anaerobia en las plantas de La Paloma y Las Dehesas. De esa descomposición se obtiene biogás, que después se depura y se enriquece hasta superar el 98 % de metano.

Ese gas purificado, ya convertido en biometano, se comprime y se inyecta en la red gasista, desde donde puede destinarse a los mismos usos que el gas natural: calderas, industria o combustible para vehículos. Valdemingómez fue la primera instalación de España en inyectar biometano en la red de gas.

La materia prima depende de los vecinos. Según la memoria de gestión de 2025, la recogida separada de residuos en Madrid ha pasado del 20,6 % en 2018 al 52,8 % en 2025, y el vertido se ha mantenido dentro del límite del 40 % que marcaban la normativa europea y la estrategia municipal.

La misma molécula

Desde el punto de vista del motor, el gas natural y el biometano comparten la misma molécula: el metano. La diferencia está en su origen, y de ella dependen sus emisiones, su impacto ambiental y su sostenibilidad. Por eso los autobuses actuales podrán usar el nuevo combustible sin modificaciones.

El GNC se extrae de yacimientos fósiles subterráneos, aunque los autobuses que lo utilizan se consideran «limpios» según la Directiva Europea de Vehículos Limpios (Directiva UE 2019/1161). El biometano, en cambio, es de origen puramente renovable: se obtiene de la descomposición de residuos orgánicos que generan biogás.

La gran diferencia entre ambos gases está en el balance neto de emisiones de CO₂. El GNC libera carbono que ha permanecido bajo tierra durante millones de años, mientras que el biometano se considera neutro en carbono, porque el CO₂ que emite es el mismo que la materia orgánica capturó antes durante su ciclo de vida.

Biometano y electrificación

A esa ventaja climática se suma otra ligada a la gestión de la basura. El GNC no interviene en el tratamiento de residuos, mientras que el biometano fomenta la valorización de los residuos locales: reduce su presencia en los vertederos y los transforma en energía aprovechable.

El doble procedimiento refuerza la estrategia energética de la empresa municipal, centrada en la compra de autobuses cero emisiones y la electrificación progresiva de su flota. El biometano permite reducir de forma significativa la huella de carbono de los vehículos actuales sin sustituirlos ni adaptar las instalaciones existentes.

Esa electrificación sigue su curso. EMT Madrid incorporará 120 autobuses eléctricos entre 2026 y el primer semestre de 2027, con los que superará el 25 % de flota eléctrica, y su proyecto de presupuesto para 2027 contempla la compra de otros 65 vehículos eléctricos por 34,3 millones de euros.

El horizonte de 2035

El calendario europeo explica la convivencia de ambas tecnologías. La normativa comunitaria establece que el 90 % de los nuevos autobuses urbanos deberá ser de cero emisiones en 2030, porcentaje que alcanzará el 100 % en 2035. Hasta completar ese relevo, el biometano descarboniza los autobuses de gas que siguen circulando.

La licitación llega en pleno despegue del sector en España. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), si en 2021 sólo había una planta de biometano en operación, a principios de 2026 ya había 23, de las que 21 inyectaban el gas en la red, con una capacidad conjunta de casi 1,4 TWh al año.

El Gobierno presentó en mayo un proyecto de Real Decreto para impulsar este gas con cuotas mínimas de biometano en la venta de gas natural, del 0,5 % en 2028 al 6 % en 2035. El transporte por carretera queda fuera de ese cálculo, porque se rige por su propia normativa de renovables.

Autobuses y bicicletas con residuos

No es la primera vez que la basura de Valdemingómez mueve el transporte público madrileño. En 2022, su biometano ya sirvió de combustible para autobuses de EMT Madrid en un piloto de al menos 6 GWh anuales, suficiente para una línea como la C1. La nueva licitación multiplica por más de 120 aquel volumen.

También las bicicletas eléctricas de BiciMAD funcionan con energía renovable producida a partir de los residuos tratados en Valdemingómez. Los certificados de garantía de origen renovable adquiridos cubren el consumo eléctrico de las 683 estaciones de recarga del servicio correspondiente a este año.

Biometano para los autobuses y electricidad verde para las bicicletas: la energía que se genera a partir de los residuos se ha convertido en uno de los pilares del modelo energético sostenible con el que EMT Madrid y el Ayuntamiento de Madrid quieren lograr un transporte de superficie más eficiente.