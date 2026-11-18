El sector energético y agrario reclama agilidad administrativa, estabilidad e implicación del campo para desarrollar el potencial del biometano en Andalucía. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa redonda Biometano y bioenergía: el campo andaluz como productor de energía, moderada por Antonio Quilis, en la que representantes de empresas energéticas, organizaciones agrarias y del sector acuícola han analizado las oportunidades y dificultades de esta industria.

Andalucía cuenta con recursos, tecnología y capacidad industrial para transformar los residuos agroalimentarios en energía. Sin embargo, los participantes han coincidido en que la lentitud administrativa y la falta de coordinación dificultan que los proyectos lleguen a materializarse.

Aranda ha defendido que la comunidad dispone de «todo el potencial» para desarrollar este sector. Entre los objetivos del clúster para 2030 ha destacado la puesta en marcha de más de 100 plantas y la creación de hasta 1.500 empleos. No obstante, ha advertido que «tener una cartera de proyectos no es lanzar un sector» y ha señalado la falta de una «administración ágil y coordinada» como uno de los principales obstáculos.

Una opinión compartida por el responsable de Desarrollos Renovables en Andalucía y Extremadura de Moeve, Borja Rey, quien ha confirmado que la compañía tiene «planes muy ambiciosos» en materia de biometano. «Tres o cuatro años en un ambiente muy cambiante es demasiado tiempo», ha lamentado, reclamando también una mayor homogeneidad en los criterios administrativos.

Por su parte, el gerente de AGR Biogas, David Piñero Grande, ha señalado la distancia entre el potencial que tiene el sector y su desarrollo actual. Según ha apuntado, Andalucía cuenta con una única planta de biometano agroindustrial en funcionamiento, que se encuentra en Granada. Además, ha indicado que sólo el 0,1% del gas es de origen renovable, frente al 100% alcanzado por Dinamarca. «El biometano es la única vía que tenemos a día de hoy para descarbonizar la red de gas natural», ha defendido.

El campo como protagonista de la transición energética

Los participantes también han coincidido en la necesidad de involucrar a agricultores y ganaderos desde el inicio. El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha advertido que «en el campo estamos cansados de promesas vanas» y ha reclamado proyectos integradores en los que los productores no sean considerados como simples proveedores. Además, ha situado la estabilidad a largo plazo como una de las principales condiciones para que el sector agrario se implique.

En la misma sintonía, Rey ha insistido en la importancia de conocer las necesidades y limitaciones de agricultores y ganaderos e incorporarlos «desde una fase muy temprana».

La economía circular ha sido otro de los ejes del debate. La responsable de los planes de producción y comercialización de APROMAR y coordinadora de REMA, Garazi Rodríguez, ha expuesto un proyecto para aprovechar insectos criados sobre alperujo de Jaén y utilizar su harina en la alimentación de truchas y lubinas. También ha destacado el aprovechamiento de los lodos generados por los peces.

Rodríguez ha señalado que la apertura de una granja acuícola puede requerir hasta ocho años y ha apuntado que el 80% de las empresas participantes en la última memoria a la que ha hecho referencia utiliza energías renovables. Asimismo, ha advertido de un problema de «licencia social» y de la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el sector agroalimentario.

Por último, Marín ha reclamado rigor en el desarrollo de las instalaciones, desde la elección de su emplazamiento hasta la gestión de los subproductos y el cumplimiento de los requisitos medioambientales. La economía circular ha defendido que debe desarrollarse «de forma ordenada».