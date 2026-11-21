El medioambiente ocupa un lugar destacado en los programas electorales de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La energía, el cambio climático y la España rural son algunas de las cuestiones que aparecen con mayor frecuencia en los documentos de las formaciones, aunque con planteamientos bien distintos.

Las diferencias son especialmente visibles en el modelo energético. Mientras algunos partidos apuestan por acelerar el despliegue de las energías renovables y mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares, otros defienden recuperar la energía nuclear o reclaman mayor libertad para aprovechar los recursos naturales.

A continuación, repasamos las principales propuestas ambientales de los partidos nacionales con representación parlamentaria. También incluimos dos formaciones extraparlamentarias, como son Democracia 21, por ser una de las formaciones de más reciente aparición en el panorama político, y el PACMA, un partido histórico del movimiento animalista en España.

Energías renovables

El programa del PSOE apuesta por alcanzar un 81% de generación eléctrica renovable en 2030, avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue del almacenamiento energético. Los socialistas se muestran además partidarios de mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares.

También quieren avanzar en economía circular, reducir el vertido de residuos por debajo del 30% en 2030 y reforzar la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos relacionados con el cambio climático con medidas como la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias.

El documento incluye asimismo medidas como proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y hasta el 10% de las áreas marinas. También apuesta por impulsar la agroganadería sostenible, desarrollar un Plan de Empleo Verde Rural y promover una gestión forestal resiliente frente a los incendios. Igualmente, propone consolidar un sistema integrado de transporte público y garantizar la tolerancia cero al maltrato animal.

Prolongar las nucleares

La apuesta energética del Partido Popular pasa por eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares, siempre bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. La formación reclama, a su vez, la eliminación del impuesto del 7% a la producción eléctrica y pide reducir la carga fiscal de la factura de la luz, así como reforzar el sistema para evitar otro apagón.

También plantea un Pacto Nacional del Agua que movilice unos 40.000 millones de euros hasta 2030, con actuaciones en mantenimiento de presas, desalación, reutilización, modernización de regadíos y prevención de inundaciones y sequías. Este plan promueve además el impulso de soluciones para el almacenamiento de energía mediante las centrales hidroeléctricas.

El PP también considera que la lucha contra el cambio climático y la descarbonización son objetivos irrenunciables, pero reclama revisar los plazos y las obligaciones de cada sector atendiendo a la situación geopolítica, la tecnología disponible y la evolución de la demanda. También apuesta por la economía circular sin imponer nuevas obligaciones ni acelerar los calendarios regulatorios.

Fanatismo climático

En su programa electoral, Vox propone revertir los acuerdos y normativas que considera perjudiciales para la industria y el campo españoles, entre ellos los relacionados con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. También rechaza la propuesta de reducción del presupuesto de la PAC, además de pedir el fin de las «exigencias burocráticas y medioambientales derivadas del fanatismo climático».

En materia energética, el partido pide recuperar el plan nuclear nacional, garantizar la continuidad de las centrales existentes y estudiar la construcción de nuevas instalaciones. También reclama el fin de las restricciones a la explotación de recursos naturales y yacimientos minerales. Al mismo tiempo, rechaza la construcción de plantas solares y eólicas cuando puedan destruir patrimonio natural y riqueza agrícola.

Vox pide además revisar las restricciones ambientales que, a su juicio, obstaculizan las labores de prevención de incendios y el aprovechamiento forestal. Asimismo, plantea revisar la Política Pesquera Común y las cuotas que afectan al sector.

Transición ecológica

Por su parte, el Frente Amplio quiere acelerar la generación renovable hasta alcanzar el 100% en 2040. También promueve la creación de una Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Ecológica, con rango y autoridad sobre el resto de los ministerios, y con capacidad para que todas las políticas, presupuestos y normas sean coherentes con los objetivos climáticos fijados a nivel nacional.

La coalición quiere asimismo impulsar una ley estatal para que la energía, el agua y el aire limpio sean bienes comunes de primera necesidad, de modo que se garantice su acceso universal. Dicha normativa también prohibiría la privatización de su gestión esencial.

Su programa incluye además un canon sobre el agua consumida por grandes centros de datos, así como prohibir la refrigeración de los mismos mediante agua en cuencas afectadas por la sequía. Por último, apuesta por dinamizar el mundo rural mediante la agricultura ecorregenerativa, la ganadería extensiva, el pago por servicios ambientales y el fomento del empleo público.

Más ambición climática

En el caso de Podemos, la formación morada insta a reformar la Ley de Cambio Climático para reducir las emisiones al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, con el objetivo de alcanzar el 65%, y adelantar la neutralidad climática a 2040. También plantea que al menos el 95% de la electricidad sea renovable en 2035, impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas y erradicar la dependencia de los combustibles fósiles.

En el ámbito urbano, defiende una Ley de Renaturalización Urbana para ampliar las zonas verdes, recuperar ríos y cauces y crear corredores ecológicos. Asimismo, propone reforzar las zonas de bajas emisiones, mejorar la calidad del aire y aprobar una Ley de economía circular que prohíba los plásticos de un solo uso.

En cuanto al agua y la agricultura, plantea recuperar acuíferos y humedales, perseguir los regadíos ilegales y establecer una moratoria a nuevos regadíos intensivos en cuencas con estrés hídrico. También pide frenar la expansión de las macrogranjas, impulsar la ganadería extensiva y reducir progresivamente el uso de pesticidas y fertilizantes de síntesis.

Neutralidad tecnológica

En materia energética, Democracia 21 aboga por la «neutralidad tecnológica». El partido se muestra partidario de objetivos ambiciosos de descarbonización, pero sin establecer preferencias políticas entre las diferentes opciones. Defiende que las renovables, los sistemas de almacenamiento y otras tecnologías de respaldo compitan en igualdad de condiciones.

La formación apuesta además por reconocer normativamente el almacenamiento energético como un pilar estratégico indispensable para la estabilidad del sistema. También propone habilitar zonas industriales verdes con la evaluación ambiental ya resuelta, así como facilitar contratos estables de suministro renovable (PPA) para las pymes.

El nuevo partido se fija como objetivo llegar a gestionar un millón de hectáreas forestales al año para prevenir incendios, insistiendo en que hay que «invertir en el monte todo el año, no sólo en agosto». En materia hídrica, propone aumentar la inversión en redes de abastecimiento para reducir las fugas, impulsar la desalación con energías renovables y reutilizar aguas depuradas.

Bienestar animal

Por último, el PACMA reclama la aprobación de una Ley de Bienestar y Protección de los Animales que proteja a todos los animales, sin distinciones ni exclusiones, prohíba la compraventa de animales de compañía, establezca su esterilización obligatoria, acabe con el abandono y el sacrificio y prohíba su uso como herramienta de caza.

En materia ambiental, Pacma defiende acelerar la transición hacia una economía libre de emisiones a través de un modelo energético basado en las energías renovables. Una de sus propuestas más características es introducir un impuesto climático a los productos de origen animal, calculado en función de las emisiones asociadas a su producción.

PACMA incorpora además medidas que reduzcan la demanda del transporte urbano, facilitando y fomentando el desplazamiento peatonal, el uso de transporte público y el de medios no motorizados, como la bicicleta. Finalmente, plantea una política forestal que impulse la reforestación con especies autóctonas, prevenga los incendios forestales y recupere las zonas degradadas.