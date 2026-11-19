Optar por el coche con conductor de una plataforma VTC ahorra en promedio ocho minutos por viaje. Este tiempo ganado al reloj es el que un empleado no consume cada vez que se desplaza por trabajo cuando su empresa organiza esos trayectos desde una plataforma centralizada. Parece poco, pero, repetido viaje tras viaje durante un año, se convierte en miles de jornadas laborales recuperadas.

Es el beneficio para empleados y empresas que ha valorado un estudio de la consultora Public First, las empresas españolas ahorraron 390.000 horas de trabajo durante 2025 gracias a una gestión más eficiente de los desplazamientos de sus plantillas. El informe valora ese tiempo en 16,1 millones de euros.

Para dimensionar la cifra, 390.000 horas son más de 48.000 jornadas de ocho horas. Dicho de otro modo, equivalen al trabajo de un año entero de más de 200 personas a jornada completa.

Qué es Uber for Business

El estudio ha sido encargado por Uber for Business, la división de Uber dedicada a las empresas. Es una plataforma desde la que las compañías gestionan en un único panel los viajes en coche con conductor de sus empleados y de sus clientes, con facturación centralizada.

En la práctica, la empresa abre una cuenta corporativa y el trabajador pide el coche desde la app de Uber con un perfil profesional. El viaje se carga directamente a la cuenta de la empresa y los recibos se envían de forma automática, sin tickets en papel que justificar después.

Además, cada compañía puede fijar límites según el día, la hora, la ubicación y el presupuesto. Así, los trayectos de la plantilla se ajustan a las normas internas de viajes que haya establecido el departamento correspondiente.

Ocho minutos menos por trayecto

¿De dónde salen entonces esas 390.000 horas? Del tiempo que se gana en cada desplazamiento. Según el estudio, el ahorro medio es de ocho minutos por viaje, gracias a una menor espera, una reserva más ágil y trayectos más eficientes.

Para calcularlo, Public First preguntó a los empleados qué alternativa habrían utilizado si no hubieran tenido acceso a un servicio de transporte con conductor. Después, combinó esas respuestas con modelos económicos.

El beneficio es mayor para quienes más se mueven. Los empleados que viajan con frecuencia por motivos laborales pueden ahorrar hasta 34 horas al año, el equivalente a más de cuatro jornadas de trabajo completas.

Tiempo que vale dinero

Si se divide el valor económico entre las horas recuperadas, cada hora de trabajo ahorrada equivale a algo más de 41 euros para las empresas. Es lo que el estudio calcula que vale el tiempo que la plantilla deja de perder esperando o reservando el coche.

A ese tiempo se suma un ahorro directo en la factura. La reducción de los desplazamientos que incumplían las políticas de viajes de las propias compañías supuso un ahorro adicional estimado de 2,5 millones de euros.

Son trayectos que se salen de las reglas que fija cada empresa, por ejemplo, los realizados fuera de horario, fuera de las zonas autorizadas o por encima del presupuesto. Al centralizar las reservas en una sola herramienta con límites previos, resulta más fácil evitarlos.

39.000 reuniones más con clientes

La eficiencia en los traslados también tiene un impacto directo en las relaciones comerciales. Según el estudio, servicios de movilidad corporativa como Uber for Business contribuyeron a que las empresas españolas celebrasen 39.000 reuniones presenciales adicionales con clientes.

Esa cifra supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior. Además, el 31% de los empleados encuestados asegura que estas nuevas formas de desplazarse le animan a reunirse en persona con más clientes.

La seguridad y el bienestar de los trabajadores también destacan en los resultados. El 55% de los empleados se siente más seguro al viajar por trabajo con Uber que con otros servicios de taxi y movilidad, y el 73% cree que le ayuda a desempeñar su trabajo de manera eficaz.

Economía y medioambiente

El impacto de estos servicios va más allá de cada empresa. De acuerdo con las estimaciones de Public First, Uber for Business generó 28 millones de euros de valor para la economía española durante 2025, por encima de los 16,1 millones en que se valora el tiempo ahorrado.

En materia de sostenibilidad, el estudio calcula que sus servicios permitieron reducir 82 toneladas de emisiones de CO₂ equivalente. Los viajes de trabajo cuentan en la huella de carbono de las empresas, dentro de las llamadas emisiones de alcance 3.

La movilidad de los empleados es, además, una cuestión cada vez más regulada. La Ley de Movilidad Sostenible obliga a las empresas con más de 200 trabajadores por centro, o 100 por turno, a contar con planes de movilidad sostenible al trabajo.

Cómo se ha hecho el estudio

El informe es obra de Public First y fue encargado por Uber for Business en junio de 2026. Combina una encuesta a más de 2.000 empleados en España con acceso a la plataforma y otra dirigida a responsables empresariales, con 332 participantes en cuatro mercados.

Esos cuatro mercados son Reino Unido, Francia, España y Australia. En Francia, el mismo trabajo cifró en 410.000 horas el tiempo de los empleados ahorrado en 2025, una cifra muy similar a la registrada en las empresas españolas.

Los resultados de las encuestas se han cruzado con modelos económicos desarrollados por Public First a partir de datos internos de Uber e investigaciones de terceros, lo que permite traducir los minutos ahorrados en cada viaje a horas y euros.

Presente en 15.000 ciudades

Uber for Business nació en 2014 y hoy está presente en más de 70 países y 15.000 ciudades. En este tiempo, ha ayudado a 300.000 organizaciones a aportar flexibilidad y eficiencia a sus operaciones.

Su propuesta pasa por llevar al ámbito profesional la misma app que muchos trabajadores ya usan en su vida personal, con el control de gastos y los informes que necesita la empresa para supervisar cada desplazamiento.

Los datos del estudio apuntan en una misma dirección: la movilidad corporativa se ha convertido en una herramienta para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la productividad de las empresas españolas, también en los pequeños gestos de cada trayecto.