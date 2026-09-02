Uber anuncia que despedirá a 3.300 trabajadores a nivel mundial como parte de su reestructuración

Uber Technologies, la plataforma de servicios de movilidad y reparto, ha anunciado que reducirá el 10% de su plantilla a nivel mundial, lo que se traduce en unos 3.300 puestos de trabajo, como parte de su plan para simplificar la estructura de la compañía, eliminando niveles jerárquicos y disminuyendo la configuración de sus equipos.

La compañía ya ha informado a todas las personas que se verán afectadas por los recortes de empleo, excepto a los países donde deben seguir los procedimientos locales correspondientes.

«En los últimos cinco años, Uber ha crecido exponencialmente, triplicando prácticamente nuestros ingresos. Hemos desarrollado nuevos productos, incursionado en nuevos sectores, llegado a más consumidores y apoyado a más personas que generan ingresos, convirtiéndonos en una empresa mucho más grande y sólida», ha indicado el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi.

Precisamente, Khosrowshahi ha argumentado que el crecimiento ha supuesto un aumento de la complejidad, «con más niveles jerárquicos, mayor coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos resultan útiles en nuestra escala actual».

De esta manera, Uber ha disminuido en un 20% el número de empleados que se encuentran a siete o más niveles del CEO y el número de microequipos en casi un 50%. «El resultado es un organigrama más simple orientado a la creación en lugar de la gestión», ha aseverado el directivo de Uber.

En junio, Uber anunció el despido del 23% de su equipo de personal, dentro del que se encuentran las divisiones de Recursos Humanos, instalaciones o cultura corporativa, como parte de la estrategia de la nueva presidenta de la compañía, Jill Hazelbaker.

La llegada hace menos de un mes de Hazelbaker al cargo de presidenta ha iniciado una nueva estrategia para simplificar equipos. De hecho, entre las tareas de la ejecutiva se encuentra la organización de personas y lugares, tras la salida del respectivo responsable de este área este año.