El BOE lo hace oficial: las nóminas de todos los trabajadores tendrán un nuevo recorte a partir de enero de 2027 por esta subida

A partir del 1 de enero de 2027, la nómina de los trabajadores españoles sufrirá un recorte y esto tiene que ver con el famoso Mecanismo de Equidad Generacional. Esta es una cotización extra que se añade a la hoja salarial de los empleados por cuenta propia y ajena en nuestro país y este porcentaje aumentará hasta el 1% que irá destinado a la maltrecha hucha de las pensiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo recorte en la nómina de los trabajadores españoles.

Los más de 20 millones de trabajadores que hay en España sufrirán un recorte mayor en la nómina a partir del próximo 1 de enero debido al incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Esta cotización adicional se estrenó en el año 2023 con el objetivo de llenar de dinero la hucha de las pensiones ante la avalancha de jubilados procedente de la generación baby boom que pasarán a formar parte de la lista de pensionistas de la Seguridad Social en los próximos años.

Por ello, el Gobierno se sacó de la manga una cotización recogida en el Real Decreto-ley 2/2023 con la misión de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país». Hace unos meses, desde el Ejecutivo se anunció una recaudación de 9.400 millones con el MEI y para este año 2026 esperan recaudar 2.500 millones directos a las cuentas de la Seguridad Social.

El recorte en la nómina de los españoles en 2027

En este 2026, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ha sido de un 0,90%, correspondiendo el 0,75% de la base de cotización a la empresa y el 0,15% restante se restará automáticamente del empleado. Esto cambia con los trabajadores autónomos, que tendrán que asumir directamente el descuento del 0,90% en su facturación mensual.

Por lo que respecta al 2026, con un descuento del 0,90%, en el caso de un trabajador por cuenta ajena que cobre 30.000 euros brutos al año con una base de 2.500 euros, la empresa asumirá 18,75 euros mensuales y la cantidad que se descontará de la nómina del trabajador es de 3,75 euros. Multiplicado por los 12 meses del año, la cantidad que se resta de la hoja salarial del empleado es de 45 euros.

Este porcentaje se incrementará en el año 2027 conforme dicta el Real Decreto-ley 2/2023, que establece que el MEI será de un 1% que se restará a la nómina de millones de empleados. Un 0,83% lo asumirá la empresa y el 0,17% correrá a cargo del trabajador, que sufrirá la pérdida de unos euros por cada nómina mensual, dependiendo de la escala salarial en la que esté. Este porcentaje se incrementará con el paso de los años hasta quedar de la siguiente manera:

2023: 0,6%.

2024: 0,7%.

2025: 0,8%.

2026: 0,9%.

2027: 1%

2028: 1,10%.

2029: 1,20%.

Así que en los próximos años esta cotización extra irá ascendiendo con el objetivo de llenar la maltrecha hucha de las pensiones, que habrá que ver si es capaz de hacer frente a la llegada masiva de millones de jubilados en los próximos años. Este problema se acrecienta teniendo en cuenta la baja tasa de natalidad que hay en un país también condenado a vivir con altas tasas de paro de forma cíclica. Esto, sumado a la alta esperanza de vida, crea una mezcla perfecto que puede hacer estallar el sistema de la Seguridad Social tal y como lo conocemos.