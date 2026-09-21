Ni Asics ni Hoka: las zapatillas para correr que recomiendan los podólogos son estas Brooks ahora rebajadas en Decathlon

Cuando se habla de zapatillas para correr, hay dos nombres que aparecen constantemente entre las opciones más buscadas: Asics y Hoka. Sin embargo, Brooks también se ha ganado un hueco entre los que buscan un calzado cómodo para hacer running y entre los modelos pensados para acumular kilómetros sin complicaciones destacan las Brooks Revel 9. Ahora, además, se pueden encontrar rebajadas en Decathlon, lo que las convierte en una alternativa especialmente interesante para los que quieren renovar sus zapatillas de correr sin acercarse a los precios de algunos de los modelos más premium.

La cadena francesa tiene actualmente las Brooks Revel 9 para hombre en color blanco y naranja por 74,99 euros, frente a los 100,49 euros que marcaban anteriormente. Esto supone un ahorro de 25,50 euros, dentro de una promoción que según Decathlon está disponible hasta el 14 de octubre de 2026. Más allá del descuento, las Brooks Revel 9 destacan por una configuración pensada principalmente para los entrenamientos diarios. Decathlon las clasifica como unas zapatillas de pisada neutra, destinadas al entrenamiento exterior y con amortiguación, mientras que recomienda su utilización para corredores que recorren aproximadamente entre 10 y 30 kilómetros semanales.

También cuentan con plantilla extraíble, por lo que pueden resultar interesantes para determinados corredores que utilizan plantillas personalizadas. Uno de los elementos principales de este modelo es la espuma DNA LOFT V2, desarrollada por Brooks para ofrecer una pisada suave combinando amortiguación y respuesta. La marca y Decathlon destacan precisamente la comodidad de la mediasuela, mientras que el talón firme y la zona delantera más dinámica buscan proporcionar una pisada estable durante los entrenamientos. El conjunto se completa con una parte superior de malla técnica que favorece la transpirabilidad.

Decathlon rebaja estas zapatillas Brooks

Las características de las Revel 9 encajan además con las valoraciones de multitud de podólogos y expertos en la salud del pie, que destacan su estabilidad, comodidad, durabilidad y agarre, aunque señalan que están más orientadas a rodajes fáciles que a entrenamientos rápidos. En cuanto a los números, las Brooks Revel 9 tienen un drop de 8 milímetros y un peso de 269 gramos en la versión masculina. La suela incorpora zonas de goma destinadas a mejorar la adherencia, mientras que la malla de doble jacquard busca aportar ventilación durante la carrera.

La relación entre Brooks y el mundo de la podología tampoco es casual. La propia compañía señala que varios de sus modelos han recibido el Sello de Aceptación de la American Podiatric Medical Association (APMA), aunque entre ellos aparecen modelos específicos de la marca y no debe interpretarse como una recomendación médica general de las Revel 9. Además, especialistas citados recientemente sobre Brooks y Hoka destacan que la elección depende de factores como la biomecánica, el tipo de pisada, la comodidad y las necesidades concretas de cada corredor.

Por eso, estas Brooks Revel 9 pueden ser una opción a tener en cuenta para aquellos que buscan unas zapatillas de entrenamiento diario con amortiguación, pisada neutra y un comportamiento estable, especialmente para ritmos moderados. Y el descuento actual de Decathlon hace que resulten todavía más atractivas: 74,99 euros frente a los 100,49 euros anteriores, con casi todas las tallas disponibles todavía en Decathlon.