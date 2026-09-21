Carlos Sainz confía en que Williams por fin pegue el estirón en Bakú

Carlos Sainz firmó hace unas semanas una larga renovación de su contrato con Williams por ocasiones como esta. La escudería británica se juega buena parte de su futuro este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que incorporará su gran paquete de mejoras del Mundial de Fórmula 1 2026 después de una nefasta primera mitad de año. El piloto español confía en que su monoplaza por fin pegue el estirón, es decir, que reduzca definitivamente su sobrepeso y que también evolucione aerodinámicamente para despegar de nuevo a bordo del FW48.

Después de un 2025 más que ilusionante en el que, siendo el año de su debut con Williams, Sainz subió tres veces al podio (la primera, precisamente, en Bakú, otra en el sprint de Austin y la última en Qatar), el madrileño se encontró con un coche totalmente distinto, además de por el cambio en el reglamento, porque ya no estaba entre los cinco más rápidos de la parrilla. Ni entre los ocho siquiera.

Williams, lejos de ser esa quinta fuerza como el curso pasado, ha pasado a codearse con Aston Martin y Cadillac por evitar los últimos puestos. Y eso es inadmisible para un piloto acostumbrado a los podios y victorias como Sainz que, a sus 32 años, aún mantiene la ambición de ser campeón del mundo. Pero el madrileño confió en la palabra de su jefe de equipo, James Vowles, y la primera de sus promesas debe convertirse en realidad este jueves en Azerbaiyán.

La escudería presentará un monoplaza radicalmente distinto al de la primera mitad de la temporada, un FW48 2.0 que, según Vowles, intentaron traer a Madrid, pero que por plazos terminó aplazándose a Azerbaiyán. Lo positivo para Williams es que, al tratarse de un circuito que alberga una de las rectas más largas del campeonato, mejorar en aerodinámica significa volar con el motor Mercedes.

«Carlos sabe lo que hacemos en la fábrica»

Lo que no puede suceder es seguir en la mediocridad. Eso no lo consentiría Sainz, que está convencido de que las cosas van a cambiar. Más aún, su jefe, un Vowles que en un desayuno con la prensa española durante el GP de España en Madring nos habló de los plazos de evolución del equipo y cómo este paquete de mejoras puede catapultar el proyecto de Williams, especialmente de cara a un 2027 en el que anhelan volver a pelear contra los de arriba.

«Carlos tiene visibilidad de lo que estamos haciendo en la fábrica, lo que estamos cambiando, en lo que estamos trabajando, lo que pasa en el túnel de viento, lo que pasa en el simulador, y está conduciendo el coche del próximo año y puede ver eso. Bakú puede ser un buen paso adelante para el año que viene, pero quiero avisar a todos de que incluso el año que viene no estaremos donde yo quisiera ni donde Carlos quiere. Simplemente será un paso adelante», dijo el inglés, y añadió: «Si las cosas van bien, será bueno para nuestro futuro».

30 kilos de sobrepeso, déficit de seis décimas

El margen de mejora de Williams es máximo, ya que encadena una racha de diez citas sin siquiera puntuar, la peor de cualquier escudería exceptuando a Cadillac, debutante en la F1. El principal punto de mejora del nuevo coche de Sainz estará en el chasis, con el que quieren reducir los 30 kilos de sobrepeso. Sólo eso puede ayudar a bajar seis décimas por vuelta.

Pero también se centran en la carga aerodinámica, con un método de trabajo que aseguró Vowles que será único en la F1 y que tendrá imitadores. «En nuestra fábrica, sólo hay siete personas en el departamento de diseño que estén al tanto. Y en el de fabricación, solo había 12 personas que supieran lo que estamos haciendo porque ahora hay que protegerlo durante el mayor tiempo posible», afirmó el jefe de Sainz en Madrid.

«El producto está fabricado y es de muy buena calidad. Ha superado todas las pruebas necesarias. Está listo para salir. Así que estoy contento con eso. Y es mucho más ligero y resistente», añadió. Sainz, pese a la alegría de tener un GP en su ciudad, viene de vivir uno de los momentos más delicados de su carrera: abandono en Madrid y con sanción previa por un choque con Fernando Alonso, que además criticó su conducción… Desde este jueves, el español somete a juicio a Williams en Bakú.