El PP exige al Gobierno ayudas de emergencia al sector agrícola y pesquero ante la subida de gasóleo y fertilizantes

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y la coordinadora de Agricultura y Política Rural, Carmen Crespo, han exigido al Gobierno que apruebe ayudas de emergencia ante la fuerte subida de gasóleo y fertilizantes que pueden dejar a miles de agricultores sin poder sembrar y a otros tantos pescadores sin faenar.

Los dos dirigentes del PP se han reunido este lunes de urgencia con los máximos representantes de las entidades convocantes de las movilizaciones del sector agrario, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España. El PP les ha trasladado todo su apoyo y las propuestas necesarias para impulsar «de forma urgente» un nuevo Plan de Ayudas de Emergencia a los sectores productivos, «que permita compensar el incremento de los costes energéticos, del gasóleo y de los fertilizantes, y utilizar todo el margen de actuación que ofrece la Unión Europea», señala el PP en un comunicado.

Nadal considera que la primera medida debe ser la revisión al alza de las ayudas al gasóleo que tiene que ser una prioridad del Gobierno. El PP ya advirtió que «era un error» retirar gradualmente estas ayudas cuando las circunstancias no habían cambiado. «Lo advertimos desde el principio», ha reiterado el responsable de Economía del PP ante las organizaciones agrarias.

Ambos responsables de los populares han exigido al Gobierno utilizar todo el margen que deja Bruselas para compensar efectivamente hasta el 70% el incremento de los precios de combustibles y fertilizantes.

El PP ha apoyado también las reivindicaciones de las organizaciones agrarias convocantes que reclaman agilidad en las ayudas y que lleguen a los agricultores que realizan el gasto. En este sentido, el PP exige al Gobierno que sustituya el sistema actual por uno ágil en el que el agricultor no tenga que adelantar el dinero.

Nadal considera que, en plena campaña de siembras de cereal y vendimia, con la recolección de frutas y hortalizas en marcha y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna, el campo necesita certidumbre y garantías sobre unas ayudas que resultan fundamentales para afrontar el incremento de los costes de producción.