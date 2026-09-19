Los agricultores exigen mantener la ayuda del gasóleo hasta final de año: «No se va a poder aguantar ni una semana»

Los precios del gasóleo agrícola se han incrementado un 48% en comparación con el valor registrado hace un año, por lo que ya llega a un precio de 1,649 euros por litro, según datos de septiembre del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, agricultores y ganaderos han alertado al Gobierno de que «no van a poder aguantar ni una semana si no se alarga la ayuda para el gasóleo agrícola, que caduca el 30 de septiembre». Uno de las principales argumentos en el que insisten desde la organización agraria Coag es que «está subida cercana al 50% ya es mucho mayor que cuando se puso la rebaja de los carburantes, por lo que sería necesario reactivar esta medida o aplicar más ayudas porque esta subida del precio es inasumible».

«No se va a poder aguantar en el sector sin ese apoyo. Incluso la ayuda actual de rebaja del precio de los carburantes, ya se ha quedado muy corta a día de hoy, porque es una medida que se decidió aplicar en unas circunstancias mucho mejores que las que estamos ahora. Los precios desde entonces se han disparado muchísimo», aseguran desde Coag.

Más ayudas por el incremento de precios de los carburantes

«Lo que estamos reclamando son una ampliación de medidas. Y dentro de ese paquete de ayudas que solicitamos, tendría que ir la ampliación de la rebaja que hay hasta el 30 de septiembre, mínimo hasta final de año», defienden desde Coag.

Asimismo, otra de las peticiones se centra en exigir al Gobierno que los agricultores y ganaderos puedan «acceder a un precio profesional para el gasóleo».

Movilizaciones de las organizaciones agrarias

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida «inasumible» del precio de los combustibles, que sitúa al sector en «una situación límite».

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han señalado que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán sus manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

Las entidades agrarias han advertido de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

Además, las organizaciones denuncian que este encarecimiento de los precios de los carburantes coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.