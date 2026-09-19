Los transportistas amenazan a Puente con un paro indefinido ante la «agónica» subida del combustible

Los transportistas que paralizaron España en 2022 amenazan con volver a cesar su actividad de manera indefinida, esta vez por la «agónica» escalada del precio de los combustibles. Según ha adelantado Plataforma Nacional de Transporte a OKDIARIO, este fin de semana la organización celebrará una Asamblea Nacional Extraordinaria de socios «para tomar decisiones ante la desatención del Gobierno».

El contexto, aseguran, es lo suficientemente grave como para plantear un paro indefinido de los transportistas de mercancías por carretera: «Hablan de ayudas al gasóleo profesional, pero son ayudas que no arreglan el problema. Se cobran tarde, mal y en algunos casos nunca», denuncia sobre la pasividad del Ejecutivo el presidente de Plataforma, Manuel Hernández en conversación con este periódico.

«El pequeño transportista está sometido a que el grande, cuando le contrate, le pague lo que le dé la gana. El grande sí que le cobra al almacén y al cliente lo que hay que cobrarle, encarece el transporte según los costes, pero al transportista efectivo no se le repercute. Y, para colmo, al transportista que lo exige le dejan sin trabajo», subraya explicando la realidad del día a día de miles de trabajadores.

En este sentido, desde la organización destacan la necesidad de ser recibidos en el Ministerio de Transportes para poder explicar la realidad de los pequeños transportistas:

«Nosotros vamos a plantear las medidas que hagan falta para que el Ministerio de Puente se siente con Plataforma. Se está sentando con el Comité Nacional cuando ellos son las grandes empresas y sólo representan un 8 o un 10%. Esa gente no quiere hablar de una contratación que sea equilibrada entre transportista efectivo y cargador», asegura el presidente de Plataforma.

El combustible, disparado

En la situación actual, con el precio del combustible por las nubes, Plataforma lamenta que muchos trabajadores sean incapaces de poder pagar los costes de su trabajo sin salir a pérdidas.

«Ellos con las ayudas al gasóleo se justifican para que parezca que hacen algo, pero esas ayudas no amortiguan el problema que tenemos en cuanto al abuso en los precios que sufrimos. Lo que pasa es que cuando más caros se ponen los costes, más agonizamos nosotros. Es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo, aunque ahora se acentúa muchísimo más», señala.

En esta línea, el portavoz de la agrupación ha denunciado que se trata de una situación que no sólo viven los conductores, apenando que los impuestos estén lastrando la economía de muchos otros autónomos: «Pedimos que el Gobierno rebaje impuestos, pero a los transportistas, al agricultor, al pescador y a la ciudadanía porque bastante nos roba ya», terminaba.

En definitiva, los denunciantes pedirán, antes de volver a un paro indefinido, garantizar la sostenibilidad económica del transportista efectivo y proteger a autónomos, microempresas y PYMES frente a la imposición «abusiva» de condiciones por quienes ostentan un poder contractual decisor en la cadena de transporte.

Un paquete de ayudas «directas»

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), por su parte, ha pedido al Gobierno un nuevo paquete de ayudas directas «eficaz, transparente y que llegue de forma real» a los transportistas y ha denunciado los «beneficios extraordinarios» que están obteniendo las petroleras, a las que acusa de absorber la rebaja fiscal que entró en vigor en septiembre.

En concreto, la patronal comparte que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con el objetivo de consensuar un nuevo paquete de ayudas directas al carburante para el colectivo de transportistas, cuya aplicación exige para a partir de octubre.

En ese encuentro, trasladará al ministro la «necesidad imperativa de cambiar radicalmente» el régimen de ayudas existente en la actualidad, pues considera que el sistema vigente «solo ha servido para engordar la cuenta de resultados de las empresas petroleras, en lugar de aliviar la asfixiante situación de los transportistas».

Así, afirma en un comunicado que resulta «inaplazable» el diseño de un nuevo mecanismo de control y ayuda directa «eficaz, transparente y que llegue de forma real al depósito» de los camiones y autobuses, «evitando que los fondos públicos destinados a proteger al sector productivo acaben convertidos en beneficios extraordinarios para las grandes compañías energéticas».

Cargan contra las petroleras

La federación denuncia que las petroleras han absorbido la rebaja fiscal que entró en vigor en septiembre y han impedido de esta forma que el diésel bajara «ningún día» de los 10 céntimos por litro previstos, lo que demostraría el «fracaso» del modelo actual.

«Esta situación evidencia que las petroleras han absorbido en gran parte la bonificación fiscal en sus márgenes comerciales, neutralizando por completo el impacto positivo que la medida debía tener sobre los ciudadanos en general y el sector del transporte en particular», critica.

Finalmente, los transportistas enmarcan esta reclamación en un contexto que califican de «crítico» para el sector y caracterizado por los precios «récord» del petróleo, del que estiman que ha experimentado un incremento del 80% desde principios de año, pasando de los 60 dólares (unos 52,3 euros, al cambio actual) el barril a principios de enero a los más de 110 dólares (95,9 euros) en la actualidad, en una tendencia que prevén que se mantenga durante los próximos meses.

En ese sentido, sostienen que esta escalada «insostenible» de los costes de explotación «amenaza gravemente la viabilidad económica de miles de autónomos y empresas de transporte».