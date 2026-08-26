El Gobierno de Pedro Sánchez retiró la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los combustibles en agosto, justo después de que el precio se disparara un 5,9%. De hecho, los datos publicados por el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat, muestran que la inflación de los carburantes en España fue de las tres más altas de toda la Unión Europea (UE), sólo por detrás de la que sufrieron Polonia y Alemania.

Así, la subida del precio de la gasolina y el gasoil se situó en el podio europeo en julio. Sin embargo, el Ejecutivo retiró el 1 de agosto la rebaja del impuesto contemplado en el real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

Por ello, los españoles han sufrido un coste en los carburantes muy elevado durante sus vacaciones de verano. La retirada de la ayuda coincidió con una operación salida, es decir, con el inicio de numerosos viajes por carretera, impactando así en el bolsillo de los ciudadanos.

Los datos de Eurostat muestran que España es de los países que sufrieron peores subidas:

Polonia : sufrió una subida del 13,4% en el precio de los combustibles

: sufrió una subida del 13,4% en el precio de los combustibles Alemania : la subida fue del 11,2%

: la subida fue del 11,2% España : fue del 5,9%

: fue del 5,9% Noruega : del 5,7%

: del 5,7% Bélgica : del 4,4%

: del 4,4% Países Bajos : del 4%

: del 4% República Checa : del 3,5%

: del 3,5% Eslovaquia : del 3,2%

: del 3,2% Austria : del 3,1%

: del 3,1% Francia : del 2,3%

: del 2,3% Portugal : del 1,7%

: del 1,7% Dinamarca : del 1,6%

: del 1,6% Croacia : del 1,5%

: del 1,5% Grecia : del 1,3%

: del 1,3% Rumanía : del 1%

: del 1% Estonia: del 0,9%

El precio del combustible en España

De hecho, en países como Italia, Lituania, Finlandia, Bulgaria o Luxemburgo el precio de los carburantes cayó en julio, todo lo contrario de lo sucedido en España. Por otro lado, tal y como se puede comprobar en esos datos, los países vecinos de España, Francia y Portugal, vivieron subidas considerablemente inferiores a las sufridas por los españoles.

De hecho, si se compara el incremento del precio del combustible en España con la media de la Unión Europea o la de la eurozona, la economía española sale muy mal parada. En concreto, en los Veintisiete, los carburantes se encarecieron un 4,3% en julio, 1,6 puntos porcentuales menos.

Por su parte, en la eurozona, la inflación de estos productos fue del 4,2%, 1,7 puntos porcentuales menos que en España. Este dato es especialmente relevante, pues en este conjunto de países todos utilizan la misma moneda, el euro, por lo que el efecto de la divisa se anula.

En junio, el Gobierno aprobó la reducción del impuesto especial a carburantes, con una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.

No obstante, el Ejecutivo incluyó una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a dispararse. «Si el conflicto se recrudece, los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos», aclaró en su momento el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.