Los colaboradores de la cloaca que seguían a los jueces de Badajoz y acosaban a Biedma intentar entrar en el caso de la Audiencia Nacional

Los colaboradores de la cloaca que perseguían a los jueces de Badajoz y acosaban a la juez Beatriz Biedma intentan entrar sin éxito en el caso de las cloacas de la Audiencia Nacional.

Beatriz Biedma sufrió una campaña de acoso sin precedentes cuando investigaba al hermano de Pedro Sánchez. Un supuesto abogado se dedicó a mandar correos electrónicos plagados de amenazas e información falsa contra ella a su entorno. Incluso llegó a emprender acciones legales contra la instructora.

Esta misma persona también envió fotografías de los jueces de Badajoz tomando café juntos y acusándoles de delitos. Los magistrados aparecían en un bar juntos y el colaborador de la cloaca les acusaba de generar una quiebra objetiva del sistema y de la credibilidad del ciudadano en la figura del juez imparcial. El objetivo era desprestigiar a los togados que iban a juzgar al hermano de Pedro Sánchez.

Este supuesto abogado que acosa a los jueces ha intentado personarse en el caso de las cloacas que se instruye en la Audiencia Nacional el pasado 20 de septiembre. Lo ha hecho de la mano de su letrada, con la que guarda una estrecha relación personal y que también ataca a los magistrados.

Según una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez Santiago Pedraz ha tumbado sus pretensiones. «Solicitando la personación ad cautelam; devuélvase a la misma, sin que proceda unirlo a las presentes diligencias, pues no hay base alguna que se siga de la causa para admitir su personación y ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción», expone el magistrado en su resolución fechada a 29 de septiembre.

Los abogados que tratan de personarse en una causa tienen como objetivo formar parte del procedimiento. Si el juez les hubiera aceptado la personación como acusación popular, hubieran podido acceder a toda la información del sumario y solicitar diligencias.

Beatriz Biedma declara esta semana

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga las cloacas del PSOE ha citado el próximo 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma. La juez de Badajoz tiene previsto acudir a esta cita que acaparará la actualidad de los tribunales.

El juez Pedraz también ha aceptado su personación, ya que la juez resulta indiciariamente perjudicada «al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa».

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto «de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos».

También hizo referencia a las anotaciones en la agenda de Leire Díez en las que aparecía su nombre junto al apodo de una persona relacionada con un clan de narcotraficantes. La letrada de Biedma considera que las cloacas querían hacer una estrategia contra la juez con «actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física».