Lidl revienta a Decathlon y lanza la chaqueta de montaña que promete convertirse en una de las más buscadas de la temporada

Estamos ya en otoño y apetece sacar las primeras prendas de abrigo y chaquetas que, eso sí, tampoco necesitamos que sean demasiado gruesas. En Lidl ya están más que preparados para la nueva temporada y una de sus prendas más vendidas estos días es precisamente una chaqueta de hombre de su marca de moda Crivit que está arrasando por su diseño, su calidad y también su precio.

Se trata de un modelo softshell que además Lidl tiene disponible con dos diseños. Por un lado está la chaqueta en tonos azulados con detalles naranjas y por el otro la que es de color negro. Las dos son perfectas para llevar en el día a día de estas primeras semanas de otoño, pero a la vez, por su diseño y características que ahora vemos al detalle, son perfectas para, por ejemplo, llevártela si haces una escapada de fin de semana, para ir en bicicleta o hacer un poco de senderismo ligero. Y lo mejor de todo es que sólo cuesta 12,99 euros.

Así es la chaqueta softshell que arrasa en Lidl para este otoño

A simple vista puede parecer que esta es una chaqueta de montaña como tantas otras, pero lo cierto es que Lidl ha cuidado bastante sus características teniendo en cuenta el precio que tiene. Está confeccionada con un material softshell de tres capas que sirve para conservar el calor corporal, pero sin olvidarse de algo importante cuando caminamos, vamos en bici o hacemos cualquier actividad física: la transpirabilidad. De este modo protege del fresco y del viento pero también permite evacuar la humedad para que resulte cómoda cuando estamos en movimiento.

Además, la parte exterior cuenta con un acabado repelente al agua. Esto no quiere decir que podamos utilizarla como si fuera un impermeable en un día de lluvia intensa, pero sí que nos puede proteger si comienza a chispear o nos sorprende un pequeño chaparrón. Algo que tampoco viene nada mal en otoño, cuando podemos salir de casa con sol y encontrarnos con lluvia unas horas después. A todo ello se suma la capucha, que podemos ajustar mediante un cordón elástico, y también los puños regulables con velcro. El dobladillo se puede ajustar de la misma manera para conseguir que quede más cerrado y evitar que entre el aire. Y la parte trasera es algo más larga, un detalle que puede parecer poco importante pero que se agradece especialmente si utilizamos la chaqueta para montar en bicicleta o llevamos una mochila.

Una chaqueta de Lidl que está muy bien equipada

Y si nos fijamos un poco más en la chaqueta encontramos detalles que seguramente vamos a agradecer cuando la llevemos puesta. La cremallera que llega hasta prácticamente la barbilla, de modo que si tienes frío y decides abrocharte quedas bastante protegido del viento. Además cuenta con dos bolsillos laterales que se cierran con cremallera y que vienen genial para guardar el móvil o las llaves, sobre todo si salimos a caminar y no queremos llevar bolso o mochila.

Y en el caso de elegir la chaqueta azul tenemos además otro bolsillo en el pecho, también con cremallera. Es quizás la más llamativa de las dos porque combina el azul con detalles en naranja, mientras que la negra es completamente lisa y quizás más fácil de combinar si nuestra intención es llevarla a diario. Las dos están hechas en 100% poliéster y el tejido exterior es de poliéster reciclado con certificación GRS.

Una chaqueta por menos de 13 euros

Pero por muchas características que tenga, seguramente lo primero que nos va a sorprender cuando la veamos en Lidl sea el precio. La chaqueta cuesta 12,99 euros, así que por menos de 13 euros podemos solucionar esa prenda de entretiempo que siempre viene bien tener a mano cuando llega esta época del año. Y no sólo para salir al campo. La negra, por ejemplo, es tan sencilla que perfectamente podemos llevarla con unos vaqueros para salir a hacer cualquier recado o incluso para ir a trabajar.

La encontramos en cuatro tallas, S (44/46), M (48/50), L (52/54) y XL (56/58), y se puede comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de su bazar online. De hecho, es ahí donde podemos comprobar que parece estar gustando bastante a quienes ya la han comprado. Tiene una nota de 4,8 sobre 5 estrellas y entre las opiniones se habla de su buena relación calidad-precio y de lo práctica que resulta para esta época del año.

Y cuando toque lavarla, podemos meterla directamente en la lavadora, aunque sin superar los 40 grados. Lo que no podemos hacer es usar lejía o meterla después en la secadora. En definitiva, por 12,99 euros tenemos una chaqueta para esos días en los que ya refresca, pero todavía no queremos salir de casa con un abrigo, y además nos sirve si el fin de semana nos apetece coger la bici o hacer una ruta sencilla por el campo.