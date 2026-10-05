El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha pedido prudencia a la derecha ante el posible adelanto electoral y le ha recordado que no debe dar por amortizado a Pedro Sánchez. «Ya venden la piel de Pedro Sánchez antes de cazarlo», ha advertido, y ha recordado que ya se la vendió en 2023 y «pasó lo que pasó».

Inda sostiene que lo que define como una «moción de censura encubierta» de Junts, que el pasado viernes votó en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno, ha obligado a Sánchez a acelerar sus planes. Según el director de OKDIARIO, el presidente quería agotar la legislatura por dos motivos. El primero, tener tiempo para censar al mayor número posible de presuntos nietos de exiliados mientras Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, daba luz verde a la Ley de Nietos. El segundo, ganar margen para indultar a su mujer, Begoña Gómez, en caso de que sea condenada.

Con ese escenario, Inda pide no confiarse. «Pedro Sánchez es muy peleón, muy trabajador y el tío más tramposo del mundo», ha afirmado, y ha recordado que «ya las hizo las trampas en el año 2023». En ese sentido, ha citado las palabras de la responsable del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, y ha asegurado que no le extrañaría que, entre el voto de los nietos y el de muertos o vivos por correo, Sánchez intente dar la vuelta a unas elecciones que, a su juicio, «tiene absoluta y totalmente perdidas».

Su mensaje final a PP y Vox ha sido de cautela: «Cuidadín. Y por cierto, que se dejen de chaquetas y de veranos azules» en relación al vídeo del PP lanzado hoy en redes sociales al conocerse la convocatoria de elecciones.