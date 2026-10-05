La primera novela de Stephen King vuelve en forma de serie de televisión: ¿cuándo y dónde podremos ver la nueva versión de ‘Carrie’?

El género del terror vive una época dorada en el audiovisual. En los cines, títulos como Backrooms y Obsession han conquistado la taquilla reciente y, si nos remontamos a hace más de un lustro, nos faltan dedos en las manos para enumerar la lista de obras maestras que han surgido de los diferentes subgéneros de la tipología. En el folk horror hemos tenido ejemplos como Hereditary (2018), X fue una revelación para el slasher (2022) y Devuélvemela (2025) puso de nuevo en el mapa la inquietud constante del horror sobrenatural. Pero la pequeña pantalla también tiene un referente claro que ahora, va a estrenar en pocos días la adaptación de la primera novela de Stephen King: Carrie da el salto al mundo de las series bajo el control creativo del showrunner, Mike Flanagan.

El guionista estadounidense se sumergió por primera vez en el universo del escritor cuando estrenó El juego de Gerald e incluso, dos años más tarde, se atrevió con la secuela de El resplandor, Doctor sueño. En 2024, Flanagan dirigió la valorada La vida de Chuck y esta, será el debut en formato de serie del tándem novelista-director. Aunque, por supuesto, Flanagan no es ni mucho menos un neófito en el formato. En su incombustible asociación con Netflix, fue el creador de las aplaudidas La maldición de Hill House (2018), La maldición de Bly Manor (2020), Misa de medianoche (2021), El club de medianoche (2022) y La caída de la casa Usher (2023).

En cambio, su próxima ficción seriada no se dará en el catálogo de la líder del streaming. Flanagan traslada su versión de la joven e incomprendida Carrie a Prime Video.

‘Carrie’: sinopsis, número de capítulos y fecha de estreno

Adaptando directamente la historia de King e intentando rehuir de la inmejorable versión cinematográfica que dirigió Brian De Palma en 1976, la trama nos vuelve a poner en la piel de Carrie, una joven que, tras la inesperada muerte de su padre, ingresa en un nuevo instituto público, enfrentándose de lleno a un escándalo de ciberacoso que sacude a toda la comunidad.

Esta actualización tendrá muy presente la era de las redes sociales para manifestar el nacimiento de la opresión y la marginación, despertando los poderes telequinéticos de la adolescente protagonista.

Summer H. Howell (Normal) encarna a Carrie, mientras que Samantha Sloyan, una de las actrices fetiche de Flanagan, da vida a la controladora madre de esta. El elenco se completa con la presencia de Siena Agudong, Amber Midthunder, Joel Oulette, Alison Thornton, Arthur Conti, Josie Totah y Matthew Lillard, entre otros.

A diferencia de otros proyectos del estudio, Prime Video lanzará de golpe los 8 capítulos de Carrie, con un estreno simultáneo programado para el próximo 7 de octubre.

La crítica ya ha dado el visto bueno

En el momento de la elaboración del presente artículo, Carrie posee un 84% de reseñas positivas en la plataforma de Rotten Tomatoes. La mayoría de las críticas apuntan a los logros de Flanagan actualizando el relato y a que la asociación entre el cineasta y el material de King sigue manifestándose como una simbiosis perfecta para los fans del género.