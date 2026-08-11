De obtener 400 millones de dólares en la taquilla a traspasar la pared del streaming: ‘Backrooms’ ya tiene fecha de estreno en las plataformas

La Odisea y Spider-Man: Brand New Day son, por derecho propio, los dos blockbusters de la cartelera anual. Sin embargo, ambas cuentan con presupuestos que superan con creces los 200 millones de dólares. Por eso, la adaptación del relato homérico o la cuarta entrega de Tom Holland como el Hombre Araña no entran en las categorías de grandes sorpresas taquilleras de la temporada. Mucho menos coincidiendo en el mismo año con el éxito rotundo del fenómeno de terror de A24 que conquistó a la audiencia global a partir de una partida presupuestaria reducida: Tras recaudar 400 millones en el box office, Backrooms ya tiene fecha de estreno en el streaming.

Nacida como un concepto creepypasta (relatos de terror surgidos de foros de internet), la película dirigida por Kane Parsons funcionó como la expansión definitiva de todo un universo liminal que él mismo inició a través de una colección de cortos publicados en su cuenta de YouTube (@Kanepixels). Sí, antes de erigirse como una de las grandes promesas del cine de horror, Parsons era un youtuber que hacía sus pinitos de forma autodidacta con programas como Blender y After Effects. Un talento prematuro que el sello independiente supo captar, tras el arrollador éxito de sus primeros cortometrajes. A los 17 años firmó el primer contrato con A24 y a los 19, el proyecto recibió la aprobación para iniciar su rodaje.

El resto es historia. Parsons se convirtió en el cineasta más joven de la historia en conseguir un número uno en las salas norteamericanas, dirigiendo ni más ni menos que a dos nominados al Oscar como Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. Así, a raíz de un presupuesto de 10 millones, la cinta multiplicó por 30 su costo de producción inicial y además obtuvo el beneplácito general de la crítica profesional.

¿De qué trata ‘Backrooms’?

La sinopsis oficial del largometraje nos pone en la piel de Clark (Ejiofor), un hombre al que no le va nada bien ni en lo sentimental ni en lo laboral. Su tienda de muebles es un fracaso de ventas y, por más que se esfuerce, sólo consigue ir a peor. La única ayuda que tiene es su terapeuta (Reinsve), la cual comienza a preocuparse cuando de la noche a la mañana, Clark deja de acudir a su consulta tras unas revelaciones un tanto extrañas sobre un lugar inexplicable en el sótano de su local. Preocupada, acudirá sola al insólito lugar para saber qué ha ocurrido con su paciente.

Aparte de Ejiofor y Reinsve, el reparto se completa con la presencia de Finn Bennet, Lukita Maxwell, Mark Duplass y Krista Kosonen.

¿Cuándo y en qué plataformas podremos verla?

A24 y Parsons ya trabajan en el desarrollo de una secuela. Mientras tanto, a partir del próximo 25 de septiembre, los suscriptores de Filmin y HBO Max podrán ver en sus respectivos catálogos la triunfal ópera prima del joven autor californiano.