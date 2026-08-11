Shakira se vuelca con Colombia tras el terremoto y lanza un mensaje desesperado: «Mi corazón está con las familias»

El fuerte terremoto que ha sacudido Colombia ha provocado una oleada de preocupación dentro y fuera del país y ha movilizado también a algunos de los rostros más conocidos del país. Entre ellos se encuentra Shakira, que ha seguido con especial atención las noticias que llegan desde su tierra natal y no ha dudado en utilizar sus redes sociales para trasladar un mensaje de apoyo a las familias afectadas. La cantante, nacida en Barranquilla y siempre muy vinculada a Colombia pese a vivir actualmente en Estados Unidos, ha querido acompañar sus palabras de solidaridad con información práctica sobre cómo actuar ante un seísmo y diferentes vías para colaborar con quienes más lo necesitan.

«Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia», ha escrito la artista en una de sus historias de Instagram. El mensaje llega después del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido buena parte del país, con epicentro en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y que también se ha sentido con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales. La emergencia ha dejado un balance provisional de más de un centenar de fallecidos, además de numerosos heridos y daños materiales, mientras las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando para conocer el alcance de la tragedia en las zonas más afectadas.

Shakira ha querido poner el foco no solo en el dolor provocado por el terremoto, sino también en la capacidad de los colombianos para permanecer unidos en momentos especialmente difíciles. «En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros», ha señalado la cantante, antes de mandar «toda mi fuerza y mi amor para mi tierra». Unas palabras que adquieren especial significado en el caso de la artista, que nunca ha escondido el vínculo que mantiene con Colombia y, especialmente, con Barranquilla, la ciudad en la que nació y que continúa muy presente en su vida a pesar de la distancia. La cantante ha demostrado en numerosas ocasiones que su relación con el país va mucho más allá de sus raíces profesionales y que sigue muy pendiente de lo que ocurre allí.

Pero su reacción no se ha quedado únicamente en un mensaje de ánimo. Shakira también ha utilizado el enorme altavoz que tiene en redes sociales para compartir información destinada a quienes se encuentran en Colombia y a todas aquellas personas que quieran colaborar con los damnificados. Entre sus historias ha difundido una publicación de la Cruz Roja Colombiana con recomendaciones sobre cómo actuar en caso de sismo, una información especialmente relevante después de un movimiento de esta magnitud y ante la posibilidad de que continúen produciéndose réplicas. La artista también ha compartido información sobre la campaña Todos por Colombia de la agrupación, habilitada para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas y canalizar así la ayuda hacia quienes se encuentran en una situación más vulnerable.

De esta forma, la cantante ha convertido sus redes sociales en un altavoz para trasladar tanto su preocupación como recursos oficiales de ayuda, tratando de que sus seguidores puedan acceder a información contrastada y conocer las vías habilitadas para colaborar. «Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible», ha pedido en su mensaje. Una llamada a la unidad que se suma a la de otros artistas colombianos que también han reaccionado ante la tragedia y han compartido con sus seguidores mensajes de preocupación, solidaridad y diferentes formas de contribuir a las labores de asistencia.

Entre los rostros que han mostrado públicamente su preocupación se encuentran J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra y Camilo, que han recurrido igualmente a sus perfiles para acompañar a las víctimas y sus familiares en estas horas de incertidumbre. Algunos han explicado incluso que han podido hablar con personas cercanas que vivieron el terremoto en primera persona y han pedido información sobre las necesidades que puedan surgir para tratar de ayudar de la manera más efectiva posible. También otros artistas y personalidades vinculados al país han difundido información de interés, convirtiendo las redes sociales en un canal adicional para hacer llegar recursos y mensajes de apoyo a quienes se encuentran en las zonas más castigadas por el seísmo.

En el caso de Shakira, este gesto se produce además mientras la artista se encuentra en una pausa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira internacional con la que está recorriendo distintos países durante este 2026. La cantante ha pasado por escenarios de El Salvador, México, Brasil y Estados Unidos y también tuvo un papel destacado en los actos relacionados con el Mundial, pero ahora mantiene la mirada puesta en otro acontecimiento muy distinto: la situación que atraviesa su país. Será además en septiembre cuando regrese a España para comenzar una residencia de doce conciertos en Madrid, una de las grandes citas de su agenda para los próximos meses.

Aunque actualmente vive en Miami junto a sus hijos, Colombia continúa ocupando un lugar fundamental en la vida de Shakira. Barranquilla, en particular, es una presencia constante en su trayectoria y una ciudad que la artista reivindica con orgullo siempre que tiene ocasión. Allí se encuentra incluso una estatua de bronce de más de seis metros dedicada a la cantante en el Gran Malecón del río Magdalena, un homenaje que recibió con especial emoción y que refleja la estrecha relación que mantiene con la localidad que la vio nacer. Sus raíces colombianas han acompañado su carrera internacional y también sus momentos más personales, por lo que no resulta extraño que, ante una tragedia de estas dimensiones, haya querido utilizar su voz para acompañar a sus compatriotas.