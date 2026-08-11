Los libros perfectos para el verano: historias cortas, frescas y fáciles de llevar a la playa

La magia de la lectura es ser conscientes de que siempre hay un libro para cada momento. Está el que te acompaña en un viaje, el que te hace viajar a otros lugares y, en verano, el que te lleva a diferentes lugares y te acompaña en las vacaciones. Lo mejor para la playa suele ser elegir libros cortos, ligeros y de ritmo rápido; que sean fáciles de llevar y te acompañen en el devenir de los planes y, a su vez, no sean muy sesudos. Porque lo que uno busca es poder disfrutar de la lectura entre baños sin perder el hilo de la historia. En esta selección de microrrelatos e historias tan frescas como una tarde frente al mar, te acompañamos a elegir quiénes serán los protagonistas de tus lecturas de verano.

‘Las gratitudes’, de Delphine de Vigan

Marie y Jérôme son las dos voces narradoras de una historia que reflexiona en torno a un tema: dar las gracias. Explora desde la añoranza de la vejez la importancia de ser consciente de las personas que tienes cerca y de expresar agradecimiento antes de que sea muy tarde. Total de páginas: 176.

‘La vegetariana’, de Han Kang

Han Kang (Gwangju, Corea del Sur, 1970) fue Premio Nobel de Literatura 2024 y, con la pulida redacción que la caracteriza y la profundidad de su narrativa, ha dado forma a una novela que explora la historia de una metamorfosis total, en un camino que emprende a través de cambios que comienzan con pequeños gestos y que acaban llevando al personaje a desencadenar una relación total con el instinto natural. Total de páginas: 240.

‘Blancura’, de Jon Fosse

Otra historia de otro premio Nobel de Literatura (2023) es la de Blancura, donde Jon Fosse narra el viaje de un hombre que, sin motivo aparente, se adentra en la oscuridad de un bosque nevado. Ahí, una transición mística al más allá le lleva a vivir una serie de encuentros que te capturan de forma hipnótica con el transcurso de las páginas. Total de páginas: 96.

‘Comerás Flores’, de Lucía Solla

La novela debut de la escritora Lucía Solla ha cautivado a la crítica con su lírica y delicadeza. Describe una historia sobre destrucción emocional y recomposición, tratando temas como el duelo tras el fallecimiento de un ser cercano, la construcción de la identidad y la violencia en relaciones de pareja. Total de páginas: 248

‘El extranjero’, de Albert Camus

Es filosófico, pero se lee casi como una novela criminal. Tiene ese dinamismo y esa emoción que va enganchando, sólo que aquí la trama se desencadena a través de historias que ahondan en ideas filosóficas muy potentes a través de su protagonista, Meursault, un hombre muy desconectado que reacciona de forma algo extraña a las situaciones cotidianas a las que se enfrenta. Total de páginas: entre 100 y 160 páginas (dependiendo de la editorial).

‘El señor Fox’, de Joyce Carol Oates

De la candidata al Nobel y finalista del premio Pulitzer, llega una nueva novela de suspense que toma trazo de la dark academia para meter al lector en la vida del misterioso señor Fox. Es un profesor de inglés que llega a un pueblo y desata una oleada de misterios y teorías cuando su coche aparece sumergido en un estanque con partes de un cuerpo. Es el título con más páginas de todo el listado, pero también tiene edición de bolsillo con 200 páginas. Total de páginas: 720.

‘Una habitación propia’, de Virginia Woolf

A raíz de un encargo sobre la relación de las mujeres y las novelas, Virginia Wolf decidió responder con uno de los mayores ensayos feministas de la historia. Una habitación propia hace referencia a un espacio mental que deben tener las mujeres para poder lograr la independencia económica y personal que necesitan. Todo ello englobado en una reflexión que a día de hoy sigue siendo una referencia. Total de páginas: aproximadamente 160.

‘La ratonera’, de Agatha Christie

Los crímenes de Agatha Christie siempre son una buena opción para cualquier lugar. Lecturas amenas, historias dinámicas, personajes únicos y tramas que terminan llegando a buen puerto después de dar mil giros. En este caso, la trama te lleva a una casa a las afueras de Londres, donde quedan atrapados ocho personajes que se ven envueltos en un crimen. Total de páginas: entre las 125 y las 190 páginas (dependiendo de la editorial).