A sus 40 años, el hábito «innegociable» de Coleen Rooney de hacer sentadillas en la ducha es una forma de ahorrar tiempo y ganar fuerza

Coleen Rooney hace sentadillas en la ducha ahorrando tiempo y ganando fuerza a sus 40 años. El paso del tiempo nos indica que debemos empezar a prepararnos para afrontar el peso de los años de la mejor forma posible. Famosos o anónimos tenemos la suerte de sumar años de vida, pero también posibles dolencias. Una de las más frecuentes que tiene como resultado una serie de consultas al médico es esa pérdida de masa muscular, que hasta ahora se consideraba propia de la edad.

Podemos empezar a cuidarnos para no perder movilidad, ni fuerza con el peso de los años. Lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Los años pesan y lo hacen de tal manera que deberemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden marcar la diferencia. En especial, en estas jornadas en las que la vida en este punto álgido nos hace estar muy pendientes de esta situación que puede complicarse por momentos. Es cuestión de ponernos manos a la obra con estas sentadillas que pueden cambiarlo todo.

Este hábito es innegociable para Coleen Rooney

Hay algunos elementos que no podemos dejar escapar en estos días. Aunque pueda parecer difícil de realizar, lo que necesitamos es conseguir un primer paso en estos cambios que quizás no esperaríamos ver. Sobre todo, si descubrimos que el primer paso para hacer realidad es que cambio de vida que necesitamos es ponernos en forma.

Hacerlo de esta manera que nos indica esta famosa actriz, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. El tiempo se acabará convirtiendo en un problema que hasta el momento no tenía solución. Quizás nos falten horas del día o fuerza de voluntad para acabar haciendo realidad este tipo de detalles que hasta el momento no sabíamos.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás este hábito innegociable pasa a ser un segundo plano que hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer los trucos de las famosas para ponernos en forma y hacerlo de la mejor manera posible.

Este hábito saludable que nos hace hacer ejercicio podría acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Hacer sentadillas en la ducha es una forma de ahorrar tiempo y ganar fuerza

Ahorrar tiempo y ganar fuerza, nos ayudará este hábito saludable que podemos hacer en la ducha. El poder de las sentadillas puede ser enorme y en especial si somos constantes. La constancia puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente.

Los expertos de Bodytonic nos explican los beneficios de hacer sentadillas que debemos conocer y que pueden cambiarlo todo:

Queman más Grasa. Una de las formas más eficientes, con respecto al tiempo, para quemar más calorías es ganar más masa muscular. Por cada libra adicional de músculo, su cuerpo quemará unas 50-70 calorías adicionales al día. Así que si usted aumenta unas 10 libras de músculo, entonces automáticamente quema 500-700 calorías al día en comparación de lo que quemaba antes de ganar músculo.

Mantiene la Movilidad y el Equilibrio. Unas piernas fuertes son cruciales para lograr mantenerse en movimiento y las sentadillas son fenomenales para aumentar la fuerza de las piernas. También ayudan a fortalecer sus músculos abdominales, a estabilizar los músculos, lo que ayudará a mantener el equilibrio.

Mientras que al mismo tiempo promueve la comunicación entre su cerebro y sus grupos de músculos, lo que ayuda a evitar caídas que es la manera principal de prevenir fracturas óseas, aún más efectiva que el consumo de mega dosis de suplemento de calcio y medicamentos para los huesos.

Previene Lesiones. La mayoría de las lesiones deportivas involucran músculos estabilizadores débiles, que pueden fortalecerse a través de las sentadillas. También ayuda a prevenir lesiones mejorando su flexibilidad (las sentadillas mejoran el rango de movimiento en los tobillos y caderas) y equilibrio, tal y como se mencionó anteriormente.

Ayuda con la eliminación de residuos tóxicos del cuerpo. Las sentadillas mejoran el bombeo de los fluidos del cuerpo, ayudando en la eliminación de los residuos y la administración de nutrientes a todos los tejidos, incluyendo los órganos y glándulas. También son sumamente útiles para mejorar el movimiento de las heces a través del colón y ayuda a fomentar la regularidad de las deposiciones.

Una serie de beneficios que podemos comprobar nada más empezar a cuidarnos haciendo sentadillas mientras nos duchamos. Basta con ser constante y hacerlas bien, con seguridad, para evitar caídas y teniendo en cuenta que hay que completar el movimiento para que sean efectivas.