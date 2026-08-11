Lidl tiene la cafetera ideal para cocinas pequeñas: cuesta menos de 50 euros, ocupa muy poco espacio y prepara cafés de nivel barista

El verano es la época del año en la que más apetece tomar algo fresco, especialmente cuando hablamos de bebidas. Y aunque el café suele servirse caliente, ¿qué hay mejor que disfrutarlo con hielo cuando suben las temperaturas? La base para que quede realmente bueno es preparar un espresso con cuerpo, y para ello la cafetera resulta fundamental. Sin embargo, no es necesario hacer una gran inversión si tenemos en cuenta que Lidl tiene un modelo Silvercrest que promete cafés de nivel barista por menos de 50 euros y que además tiene un tamaño que hace que sea perfecta para cocinas pequeñas.

La amplia variedad de cafeteras disponible actualmente permite encontrar máquinas con prestaciones cercanas a las profesionales a precios bastante asequibles. Este modelo funciona con sistema de portafiltro y alcanza una presión de 15 bares, dos características que ayudan a lograr una extracción con buen aroma y una capa de crema consistente. Además, incluye dos filtros para preparar una o dos tazas. La cafetera espresso Silvercrest destaca también como no, por su precio que es de 49,99 euros y, gracias a su formato compacto, por lo que puede encajar incluso en cocinas con poco espacio disponible. Y a sus 1.100 W de potencia suma un depósito extraíble de 1,5 litros y una boquilla de vapor orientable para calentar agua o espumar leche. Así, no sólo permite preparar un espresso, sino también capuchinos, cafés con leche y otras bebidas frías o calientes.

Lidl tiene la cafetera ideal para cocinas pequeñas

Una de las principales características de esta cafetera de Lidl es su sistema de portafiltro, similar al que encontramos en las máquinas utilizadas en cafeterías. En lugar de funcionar con cápsulas, utiliza café molido, lo que permite elegir la variedad, ajustar la cantidad y adaptar la intensidad de cada bebida. También supone una alternativa interesante para quienes quieren reducir los residuos que generan las cápsulas de un solo uso.

El modelo incluye dos filtros diferentes, uno destinado a preparar una taza y otro con capacidad para elaborar dos cafés al mismo tiempo. De esta manera, no es necesario repetir todo el proceso cuando se desea servir el desayuno para dos personas. Junto a estos accesorios se incluye una cuchara medidora que incorpora un prensador en uno de sus extremos, útil para compactar el café dentro del filtro antes de iniciar la extracción. La presión de la bomba alcanza los 15 bares, una cifra pensada para hacer un buen café, desarrollando el aroma y consiguiendo una capa de crema sobre el espresso. No obstante, el resultado también dependerá del tipo de grano, del grado de molienda y de la cantidad utilizada. Aprender a combinar estos elementos requiere algo de práctica, pero ofrece más libertad que un sistema automático y permite personalizar el café según las preferencias de cada persona.

Su boquilla de vapor permite espumar leche y calentar agua

Quienes prefieran el café con leche también pueden sacarle partido. La Silvercrest incorpora una boquilla orientable que expulsa vapor para calentar y espumar la leche, pero también sirve para obtener agua caliente. De este modo, además del espresso, se pueden preparar capuchinos, cafés con leche o bebidas frías con una capa de espuma. Sin embargo ahora en verano basta con preparar el café, dejarlo templar unos minutos y verterlo sobre unos cubitos con leche fría. Para que la boquilla siga funcionando correctamente, conviene limpiarla después de utilizarla, ya que los restos de leche se adhieren con facilidad cuando se secan.

Un depósito de 1,5 litros pese a su tamaño compacto

El depósito extraíble tiene una capacidad máxima de 1,5 litros, suficiente para preparar varias tazas sin rellenarlo continuamente. Al poder separarlo del cuerpo de la cafetera, resulta más cómodo añadir agua y lavarlo. El aparato también cuenta con 1.100 W de potencia, un indicador luminoso y desconexión automática. Por otro lado, la bandeja de goteo y su rejilla se desmontan para facilitar la limpieza. Además, un indicador avisa cuando se ha acumulado agua en la bandeja.

Una cafetera Silvercrest por menos de 50 euros

El diseño combina los colores negro y plateado, dos tonos fáciles de integrar en cocinas de distintos estilos. Su tamaño contenido permite colocarla en encimeras con poco espacio disponible, aunque conserva elementos propios de modelos más completos, como el mencionado portafiltro, la bomba de presión y el vaporizador. Esta combinación puede resultar especialmente atractiva para pisos pequeños, apartamentos o cocinas en las que ya se acumulan varios electrodomésticos.

Por último, dentro del paquete se incluye la cafetera espresso, el portafiltro, dos filtros para preparar una o dos tazas y la cuchara para medir y prensar el café molido. Por tanto, contiene los accesorios básicos necesarios para comenzar a utilizarla, aunque será necesario disponer de un recipiente independiente si se quiere espumar la leche. La cafetera espresso Silvercrest cuesta 49,99 euros y sólo se encuentra a la venta en el bazar online de Lidl. Por este precio ofrece una alternativa para quienes quieren pasar de la cafetera italiana o las cápsulas a un sistema que permite intervenir más en la preparación. Sus 15 bares de presión, la boquilla de vapor y el depósito de 1,5 litros completan una propuesta diseñada para disfrutar de un café más elaborado en casa sin destinar demasiado dinero ni espacio a la máquina.