El aterrizaje del gigantesco jet privado de la realeza de Qatar en Mallorca obliga a revisar hasta el último tramo de la pista del aeropuerto

El aterrizaje este pasado domingo en el aeropuerto de Palma de uno de los aviones privados más grandes del mundo no sólo llamó la atención por sus extraordinarias dimensiones y por su vinculación con la familia real de Qatar. La llegada del gigantesco Boeing 747-8 BBJ implica también una operativa especialmente exigente para los servicios aeroportuarios, que deben comprobar el estado de las superficies utilizadas por la aeronave y garantizar que no quedan restos que puedan comprometer la seguridad de los siguientes vuelos.

La presencia del avión en Son Sant Joan, coincidiendo con la estancia de la familia real de Qatar en Mallorca, estuvo acompañada por un importante despliegue de medios y efectivos. En las inmediaciones de la aeronave pudieron observarse bomberos de Aena, Policía Nacional y Guardia Civil, dentro de la operativa desplegada alrededor de una llegada que ya de por sí resulta excepcional por las dimensiones del aparato.

Una de las cuestiones que puede llamar a confusión es el enorme peso del avión. El Boeing 747-8 es una aeronave de grandes dimensiones y puede alcanzar un peso máximo al despegue de cientos de toneladas. Sin embargo, la pista principal de un aeropuerto como Palma está calculada y preparada para soportar las cargas de las aeronaves que operan en ella.

Por tanto, el problema no es que el pavimento de la pista central vaya a resentirse simplemente por el aterrizaje del 747-8. La infraestructura está diseñada para soportar las cargas correspondientes. La cuestión adquiere otra dimensión cuando se analiza el movimiento completo de la aeronave por el aeropuerto, especialmente durante las maniobras en las calles de rodaje y los giros.

Es precisamente en estos movimientos donde entran en juego las zonas laterales de las superficies pavimentadas, conocidas en terminología aeroportuaria como shoulders o arcenes. Estas áreas no tienen necesariamente las mismas características estructurales que la superficie principal destinada a soportar el tránsito de las aeronaves.

En este tipo de operaciones cobra especial importancia un concepto habitual en aviación: Foreign Object Damage (FOD), que hace referencia a los daños que pueden provocar objetos o restos extraños presentes en las superficies aeroportuarias. Un pequeño fragmento de asfalto, una piedra, gravilla, tierra, restos metálicos o cualquier otro elemento que termine en una zona de circulación puede convertirse en un riesgo considerable cuando entra en contacto con una aeronave.

El problema es especialmente importante en un avión como el 747-8, equipado con cuatro enormes motores situados bajo sus alas. La extraordinaria envergadura del Jumbo hace que los motores exteriores queden muy próximos a las zonas laterales de las superficies por las que circula la aeronave.

Esto significa que cualquier material que pueda desprenderse o desplazarse hacia la pista debe ser localizado y retirado antes de que otra aeronave opere sobre esa misma superficie. A la enorme dimensión del avión se suma otro elemento: el potente flujo de aire generado por sus motores. El denominado engine blast, o rebufo de los motores, puede movilizar pequeñas partículas, gravilla, tierra u otros materiales situados en las proximidades de las superficies de circulación.

En un avión de estas dimensiones, el efecto del flujo de los motores adquiere una importancia especial. Los materiales que pudieran encontrarse en los márgenes o zonas próximas a la superficie principal podrían terminar desplazándose hacia áreas de tránsito. Por ese motivo, después de operaciones con aeronaves de grandes dimensiones se realizan inspecciones destinadas a comprobar que las superficies quedan completamente despejadas.

El objetivo no es comprobar únicamente que la pista no presenta daños estructurales. También se trata de garantizar que no existe ningún objeto suelto que pueda ser ingerido por un motor, impactar contra un neumático o causar daños a otra aeronave.

Otro de los puntos que requiere especial vigilancia son las maniobras de giro. Cuando una aeronave de las dimensiones de un Boeing 747-8 cambia de dirección en una calle de rodaje, la trayectoria de sus diferentes trenes de aterrizaje no coincide exactamente con la línea que sigue el eje del avión.

El tren principal describe una trayectoria diferente durante el giro y puede acercarse a las zonas laterales de la superficie pavimentada. La enorme masa del avión hace que las cargas transmitidas al pavimento durante estas maniobras sean considerables.

Eso no significa que el avión vaya a provocar necesariamente daños en la infraestructura. Las superficies aeroportuarias están diseñadas para las operaciones previstas y la llegada de un avión de estas características se realiza bajo procedimientos específicos.

La inspección posterior a la operación tiene precisamente un carácter preventivo. Una vez que el avión ha aterrizado y realizado sus movimientos en tierra, los equipos correspondientes pueden revisar las zonas utilizadas para comprobar que no existen restos susceptibles de convertirse en FOD.

El aparato supera los 76 metros de longitud y cuenta con una enorme envergadura. Es una evolución del mítico Boeing 747, uno de los aviones más reconocibles de la historia de la aviación y uno de los grandes iconos del transporte aéreo. El peso supera las 140 toneladas de peso.

La aeronave está vinculada a Qatar Amiri Flight, la flota estatal de Catar utilizada para los desplazamientos de miembros de la familia gobernante y altos representantes del Estado. La presencia del 747-8 en Mallorca coincide con la estancia de la familia real de Qatar en la isla, que ha elegido Mallorca como destino para disfrutar de unos días de descanso durante el verano.

No obstante, la presencia del avión no permite determinar por sí sola quién viajaba a bordo en este vuelo concreto. El modelo está asociado habitualmente a desplazamientos de altos representantes cataríes y también al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, pero la aeronave puede ser utilizada por diferentes miembros y autoridades vinculadas a la flota estatal.

La llegada de este aparato vuelve a poner de relieve el atractivo de Mallorca para personalidades internacionales y visitantes de elevado poder adquisitivo.

Durante los meses de verano, la isla concentra una importante actividad turística de lujo y recibe a empresarios, celebridades, miembros de familias reales y otras personalidades internacionales.

La combinación de privacidad, oferta hotelera, puertos deportivos, conexiones aéreas y enclaves exclusivos convierte Mallorca en uno de los destinos preferidos del Mediterráneo.

La pista principal de Son Sant Joan está preparada para soportar las aeronaves para las que ha sido diseñada. Sin embargo, una operación con un aparato de las dimensiones del 747-8 exige prestar especial atención a todos sus movimientos: desde el aterrizaje hasta el desplazamiento por las calles de rodaje, los giros y su posterior estacionamiento.

La vigilancia de las superficies y la búsqueda de posibles elementos de Foreign Object Damage forman parte de esa filosofía preventiva. El objetivo es sencillo, pero fundamental: que después de una operación extraordinaria como la de este gigantesco Boeing no quede sobre el pavimento ningún elemento que pueda poner en riesgo al siguiente avión.

Así, mientras el 747-8 permanecía estacionado en Son Sant Joan y despertaba todas las miradas por su imponente tamaño, los servicios aeroportuarios mantenían la atención sobre una cuestión mucho menos visible para los pasajeros, pero esencial para la seguridad: que la pista y las calles de rodaje quedasen completamente limpias, revisadas y en condiciones para continuar con la operativa habitual del aeropuerto.