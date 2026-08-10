Can Picafort se viste de gala: el verano más especial con las Fiestas de la Mare de Déu d’Agost 2026

Llega el mes de agosto y, con él, la cita más esperada por vecinos y visitantes en la costa mallorquina. Del 3 al 16 de agosto, Can Picafort transforma sus calles, plazas y playas en un escenario lleno de vida, música, deporte y tradición para celebrar sus grandes Fiestas de la Mare de Déu d’Agost, un acontecimiento organizado por el Ayuntamiento de Santa Margalida que invita a reencontrarse y compartir momentos inolvidables.

Esta edición de 2026 viene cargada de un simbolismo muy especial. Por un lado, el pueblo conmemora un hito fundamental en su historia: los 115 años desde la autorización legal para crear la colonia en Son Bauló (2 de junio de 1911), el germen que dio origen al núcleo urbano que hoy conocemos. Por otro lado, la naturaleza se suma a la fiesta con un fenómeno astronómico extraordinario: un eclipse solar que cruzará el cielo en pleno agosto y que promete dejar una estampa imborrable en el recuerdo de todos los asistentes.

Tal y como señala Jaume Picó, concejal de Fiestas y Deportes de Can Picafort, estos días invitan a «salir a la calle, reencontrarnos con la gente que queremos y compartir momentos que quedarán en la memoria». Una celebración compartida que es posible gracias a la implicación de asociaciones, colectivos y voluntarios. «Sin su implicación, su empuje y sus ganas de hacer pueblo, nada de esto sería posible», destaca el edil.

Además, esta edición de 2026 tiene un significado entrañable para el municipio. Martí Angel Torres, alcalde del Ayuntamiento de Santa Margalida, recuerda en el saludo institucional el orgullo de conmemorar los 115 años desde la creación de la colonia en la possessió de Son Bauló. Una fecha clave que «dio carta de naturaleza a un pequeño núcleo que, con el paso de los años y gracias al esfuerzo de muchas generaciones, se ha convertido en el Can Picafort que hoy conocemos y amamos».

Primera semana: talleres, ritmo y el pistoletazo del Pregón

La celebración arranca con actividades pensadas para el disfrute de todas las edades. A principios de mes, la cultura y el deporte abren boca con exposiciones artísticas, certámenes de fotografía dedicada a la torre de enfilación, iniciativas medioambientales a cargo del Parc Natural de s’Albufera y sesiones de cine a la fresca en la Plaza Cervantes. Los más jóvenes pueden disfrutar de propuestas como la tradicional pintada de camisetas o la divertida fiesta Holi.

El ritmo no se detiene a mediados de semana. La Plaza Cervantes acoge espectáculos como el musical infantil Encanto o la IV Fiesta de la Unidad, un encuentro multicultural que llena las calles con un espectacular pasacalles de batucadas e influencias de la música latina.

El ambiente alcanza uno de sus puntos culminantes la noche del viernes 7 de agosto con la lectura del Pregón de Fiestas, a cargo de Jaume Munar Rosselló. Acompañado por la tradición de los Xeremiers i Flabiolers de la Vila y el toque melódico del cuarteto DaBraccio, este acto da paso oficial a la gran fiesta de la Nit de l’Auba en el polideportivo, con destacados nombres de la escena electrónica.

Fin de semana central: tradición marinera y noches de temática

El fin de semana del 8 y 9 de agosto reúne algunas de las citas más queridas y consolidadas del verano. La mañana del sábado invita a lanzarse al agua con la XVIII Travesía a nado y la Regata Mare de Déu d’Agost, mientras los pequeños disfrutan de la gran fiesta acuática infantil. Al caer la noche, la elegancia se apodera de la Plaza Cervantes en la V Fiesta Blanca (Sa Verbena Blanca), un evento lleno de música en directo. El domingo amanece con la serenidad del yoga en la playa y los populares castillos de arena, para dar paso al atardecer a la alegre Fiesta Andaluza, donde la indumentaria típica, la gastronomía popular y el baile flamenco llenan el ambiente.

Una recta final repleta de momentos mágicos

La segunda semana arranca rindiendo homenaje a las tradiciones e identidad del municipio. El lunes 10 es el día del sobrecogedor Correfoc, donde los Dimonis de Hiachat desatan su espectáculo de fuego tras el estruendo de la batucada. Esa misma jornada también tiene un espacio para el homenaje a los mayores de 80 años y la solidaridad a través de una jornada de donación de sangre.

El miércoles 12 de agosto se vivirá una tarde histórica. Can Picafort se prepara para admirar el eclipse solar, congregando a vecinos y turistas en la Plaza Cervantes a partir de las 17:30 h. Con reparto de gafas gratuitas de protección y el ambiente festivo impulsado por DJ Serrano, la atención estará puesta en el cielo hacia las 20:30 h para presenciar el momento de la totalidad.

Tras la experiencia, la Banda de Música de Santa Margalida ofrecerá un concierto especial. A medida que se acerca el fin de semana grande, la diversión se multiplica con los espectáculos de comedia, la fiesta de la espuma y, muy especialmente, la colorida Fiesta Flower Power y Canpicafornia del viernes 14 de agosto, que invita a desempolvar el vestuario hippie para bailar al ritmo del tributo a The Beatles en pasacalles y carretas decoradas.

Cierre por todo lo alto: Patos de Goma, pirotecnia y Ball de Bot

El sábado 15 de agosto, día grande de las fiestas, la Plaza Marina acoge a las 12:00 h la icónica y divertida suelta de patos de goma, adaptada a la normativa ambiental y animal. Este año, los simpáticos patitos vestirán temáticas de superhéroes para rendir homenaje a todos los voluntarios y vecinos que colaboran altruistamente en la vida del pueblo. Tras la entrega de premios y la fiesta After Patos, la noche vivirá su momento álgido a medianoche con el majestuoso Gran Castillo de Fuegos Piromusicales en la Plaza Cervantes.

El broche final a dos semanas inolvidables llegará el domingo 16 de agosto con la tradición del Ball de Bot, la entrega de premios del concurso de fotografía y el concierto tributo a Michael Jackson frente al mar. Las fiestas no las hace solo un escenario, las hace la comunidad. Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se recuerda además el uso de los servicios gratuitos de recogida de enseres para mantener el entorno limpio durante estos días.

* Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Santa Margalida.