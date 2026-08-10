El Govern de Prohens admite que «Baleares tiene que parar» tras las últimas protestas contra la masificación turística

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha asegurado este lunes que comparte las reivindicaciones de la manifestación contra la turistificación del pasado sábado en Sóller y ha defendido que se han tomado medidas y ha celebrado que se desarrollara en un clima de tranquilidad.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha señalado en declaraciones a los medios tras presentar una guía de consejos ante inundaciones para comercios que «este Govern, que desde el primer momento, ha sido muy consciente de que las Islas no pueden seguir creciendo» y que «tienen que tener un tope».

Según ha destacado, se está trabajando en ello con la eliminación de plazas o poniendo medidas «para ir contra la oferta ilegal» que se lleva a cabo, principalmente, durante los meses de verano. «El Govern es muy consciente de que Baleares necesita parar, no seguir creciendo y poner medidas», ha explicado Estarellas.

Por otro lado, ha expresado su «máximo respeto» por la manifestación de Sóller, que se produjo en un «clima de tranquilidad, reivindicación y dentro de un margen de convivencia».

Más de 1.000 de personas, unas 2.500 según los organizadores y un millar según el recuento de Guardia Civil y Policía Local, recorrieron este sábado las calles de Sóller en lo que ha sido la segunda gran manifestación del verano contra la turistificación para alertar de la situación límite que sufre el municipio mallorquín y para exigir medidas concretas contra la masificación turística.

Bajo el lema ‘Sóller, al límit’ y convocados por Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida, los manifestantes recorrieron la plaza dels Estiradors y las calles de Santa Teresa y Sa Lluna para acabar frente al Ayuntamiento, donde leyeron el manifiesto en el que exigieron que se deje de «explotar» un municipio que ya está al límite.

La marcha transcurrió sin incidentes –cabe recordar que la multitudinaria protesta de hace dos semanas en Palma acabó con cargas policiales– y con lemas y consignas contra el modelo turístico y los perjuicios sobre los recursos hídricos y el sector primario, en defensa del comercio local y contra la especulación inmobiliaria.

«Estamos aquí porque amamos Sóller. Precisamente porque lo amamos, nos negamos a ver cómo se convierte, año tras año, en un lugar donde vivir es cada vez más difícil. Sóller está al límite y hoy exigimos un cambio», leyeron los representantes ante una plaza de la Constitución llena.

El manifiesto criticó que las instituciones hagan del turismo su única apuesta económica. «Un modelo que solo entiende el territorio como una mercancía y que mide el éxito en el número de visitantes, pero la realidad que vivimos los residentes es bien diferente», apuntaron en referencia, por ejemplo, al estudiante que llega tarde por las carreteras colapsadas, el trabajador que no puede permitirse una vivienda, los comercios reemplazados por negocios pensados para el consumo turístico, y los residentes que ya renuncian a bajar al puerto porque ya no lo sienten como espacio propio.