Los campeones del mundo vuelven al trabajo tres semanas después de la gloria

Los campeones del mundo con España vuelven al trabajo. Tres semanas después de la gran final entre la selección española y Argentina, los futbolistas que llevaron a España a bordar su segunda estrella en el pecho han vuelto a los entrenamientos, incorporándose a la pretemporada de sus respectivos equipos a pocos días de que comience de manera oficial la temporada 26/27.

De los primeros en dejarse ver este lunes 10 de agosto fueron Unai Simón Aymeric Laporte y Nico Williams. El trío de jugadores del Athletic de Bilbao estuvo en Lezama pasando los respectivos exámenes médicos y tests físicos. De momento, no se incorporaron a la dinámica de grupo, pero sí hicieron trabajo individualizado sobre el césped para coger el tono cuanto antes tras sus merecidas vacaciones. Tanto Unai como Laporte fueron claves en el éxito español, titulares indiscutibles. Nico, con problemas físicos durante la cita mundialista, tuvo su momento en los últimos partidos.

🔛 ¡Comienza la puesta a punto para Nico, Laporte y Unai Simón! 🔨 Lan eta lan, ekipo!#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/O5dGwOtFce — Athletic Club (@AthleticClub) August 10, 2026

Otro que se dejó ver este lunes, aunque en Zubieta, fue uno de los nombres propios de la selección española durante el Mundial 2026. Mikel Oyarzabal ya está de vuelta, pese a que este lunes el resto de sus compañeros descansaba con la Real Sociedad. El goleador español comenzó, en solitario, su puesta a punto para estar en óptimos condiciones de cara al debut liguero ante el Betis el 21 de agosto.

El primer día del 🔟 pic.twitter.com/VZWCNm7hkk — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 10, 2026

Éste no vuelve, sino que vive su primer día. Marc Cucurrella aterrizó como campeón del mundo en su primer día como madridista. El lateral izquierdo realizó pruebas médicas en la ciudad deportiva del Real Madrid junto a otros internacionales franceses como Kylian Mbappé, Konaté o Tchouameni, para poco después saltar al césped y realizar su primera sesión. Tras éste, terminaron las pruebas médicas en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

En el Barcelona se incorporaron este pasado domingo dos campeones del mundo, tanto Eric García como Joan García, aunque ninguno de ellos tuvo especial peso en los planes de Luis de la Fuente. Ambos internacionales ya se pusieron a las órdenes ayer y este lunes fueron uno más con el resto del equipo que entrena Hansi Flick.

Eric también vuelve al trabajo 💪 pic.twitter.com/1Aug1cfMB7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2026

El resto de internacionales, como asegura el Barça en un comunicado, no se incorporarán hasta este martes y miércoles. Jules Koundé lo hará mañana y los campeones del mundo Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Pedri lo harán este miércoles, exprimiendo aún más el tiempo de descanso.