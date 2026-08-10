El Consell creará un dique natural ‘anti-DANA’ en los barrancos frente a la inacción de Sánchez

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca creará un dique anti-DANA de 400.000 árboles en los barrancos de la trágica riada del 29 de octubre de 2024 y limpiará las cañas invasoras de los cauces de los barrancos en una superficie de 400 hectáreas, el equivalente a 570 campos de fútbol. El objetivo de ambas medidas es renaturalizar el entorno y aumentar la resiliencia frente a los incendios de esas mismas cuencas. Pero, también, aumentar la capacidad hidrológica de los cauces al sustituir esas cañas invasoras por vegetación autóctona de bosque de ribera, que mejora la capacidad de filtración ante posibles nuevas avenidas de agua.

La medida es importante, porque el grado de peligrosidad de que ocurra una inundación a causa de un desbordamiento en un cauce o en un barranco se mide en tres niveles de probabilidad estadística de frecuencia. Uno, el periodo de retorno de 10 años, el llamado T10 Alta Probabilidad; otro, de 100 años (T100 Alta Probabilidad); y 500 años (T500 Baja Probabilidad).

En ese contexto, el barranco del Poyo, que estuvo en el origen de la mayoría de las muertes en la DANA, se sitúa en un escenario entre T70 y T75, al igual que El Pozalet. Otros, como el de Carcagente, se sitúan en T500. El T500 indica un escenario de avenida extraordinaria con un periodo de retorno de 500 años. Es decir, una probabilidad de 1/500. Esos barrancos denominados T500 se incluirán en una segunda fase.

El Gobierno valenciano pondrá en marcha esta medida con el preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar y frente a la inacción en esta materia que está mostrando el ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien correspondía llevar a cabo estas acciones inicialmente.

Se trata, según ha explicado el comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno valenciano, Raúl Mérida, este lunes en Villamarchante, junto al alcalde del municipio, Héctor Troyano, del proyecto de limpieza de cañas y renaturalización de cauces «más grande» a nivel nacional en los barrancos del Poyo, Turia, Magro y Picassent. Tanto para incrementar la capacidad hidráulica de las cuatro cuencas como para habilitar zonas verdes de paseo, ocio y contacto con la naturaleza, abiertas a los ciudadanos.

La actuación tendrá una inversión en su primera fase de 56,4 millones de euros. Y se ejecutará a lo largo de lechos de ríos y barrancos que atraviesan 53 términos municipales. Beneficiará, además, a 11 municipios en la cuenca del Poyo, 23 en la del Magro y 14 en la del Turia.

Las actuaciones estarán enmarcadas en el denominado Plan Endavant (Plan Adelante), que contiene un total de 343 medidas para impulsar la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, así como la creación de mejores condiciones frente a los fenómenos meteorológicos extremos, como es el caso de las DANAS.