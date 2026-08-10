Telma Ortiz se moja por Venezuela y lanza un mensaje con eco en Letizia: «Empieza una etapa diferente»

Telma Ortiz ha sido una de las grandes protagonistas de la Gala Starlite Occidental 2026, aunque, fiel a su habitual discreción, su presencia en Marbella ha estado muy alejada de los focos del photocall. La hermana de la Reina Letizia acudió este domingo a una de las grandes citas solidarias del verano marbellí en calidad de representante de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde ocupa el cargo de responsable de Alianzas Estratégicas Globales. Su participación, sin embargo, fue mucho más allá de una presencia institucional: Telma tomó la palabra sobre el escenario para pronunciar un discurso centrado en la ayuda humanitaria, la reconstrucción y el futuro de Venezuela, una causa que en los últimos meses también ha despertado la preocupación pública de su hermana.

La Gala Starlite, organizada por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas bajo el lema Peace and Love, volvió a reunir en Marbella a numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, la sociedad y el entretenimiento. Valeria Mazza y Bertín Osborne fueron los encargados de presentar una velada en la que también estuvieron presentes figuras como Michael Bublé, Luisana Lopilato, Victoria Federica, Melendi, Irene Villa o la propia Telma Ortiz. Una noche marcada, como cada año, por el carácter solidario del evento y por las diferentes iniciativas destinadas a recaudar fondos y dar visibilidad a distintas causas sociales.

En esta ocasión, Telma Ortiz llegó a la gala con una misión muy concreta. Junto a Alfonso Cisneros, en representación de Venezuela Sin Límites y Unidos en Red, presentó una alianza estratégica destinada a contribuir a la recuperación y reconstrucción de Venezuela. Además, Telma participó en la entrega del premio Fundación Starlite 2026 a Enrique Riquelme, pero fue especialmente su intervención sobre el escenario la que terminó convirtiendo su presencia en una de las más significativas de la noche.

La hermana de la Reina Letizia comenzó su discurso apelando precisamente al espíritu que daba nombre a la gala: amor y paz. «Amor y paz y estar envueltos en este halo de alegría es lo que todos y todas nos gustaría en la vida, estar siempre así en todas partes del mundo», aseguró. Sin embargo, rápidamente puso el foco en la realidad que existe más allá de una noche de celebración y solidaridad. «Desgraciadamente, sabemos que esto no es así y nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales o creadas por la mano del hombre», añadió, en un mensaje que buscaba poner en contexto la importancia de mantener el compromiso con las personas afectadas por situaciones de emergencia incluso cuando los focos mediáticos desaparecen.

Y precisamente en esa idea centró buena parte de su intervención. Telma Ortiz quiso remarcar que la ayuda no puede terminar cuando desaparece la atención de los medios de comunicación, especialmente en situaciones de catástrofe. Tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado mes de junio, la hermana de la Reina Letizia explicó que el momento posterior a la emergencia es igualmente determinante. «Cuando la atención mediática se desvanece, cuando los rescatistas, los equipos de emergencia, las agencias humanitarias nos vamos, queda un trabajo hecho, un trabajo duro, un trabajo necesario, pero es solamente un parche. Ahora es cuando empieza una etapa diferente», señaló.

Su mensaje pone el acento, por tanto, en la reconstrucción a largo plazo, una fase que muchas veces queda eclipsada por la urgencia de los primeros días tras una catástrofe. Telma quiso trasladar la necesidad de que la solidaridad se transforme en proyectos concretos que permitan recuperar infraestructuras, reconstruir comunidades y ofrecer nuevas oportunidades a las personas afectadas. «Venezuela tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad», afirmó durante su intervención antes de lanzar una de las frases más contundentes de su discurso: «Hoy podemos transformar la solidaridad en acción, la acción en reconstrucción y la reconstrucción en esperanza».

Un mensaje especialmente significativo teniendo en cuenta que la situación de Venezuela también ha ocupado un espacio en la agenda de la Reina Letizia. La monarca mostró públicamente su preocupación por las consecuencias de los terremotos que afectaron al país y llegó a modificar parte de su agenda para impulsar y apoyar la ayuda destinada a los afectados. De esta manera, aunque Telma y Letizia mantienen perfiles públicos muy diferentes y la hermana de la reina suele mantenerse alejada de la exposición mediática, ambas han mostrado su sensibilidad hacia una misma causa humanitaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

La presencia de Telma Ortiz en la Gala Starlite resulta especialmente llamativa precisamente por su conocida discreción. La hermana de la Reina no suele protagonizar actos públicos ni exposiciones mediáticas y, según se ha podido comprobar durante esta edición del evento, tampoco ha posado en el photocall ni ha atendido a los medios de comunicación a su llegada. Su intervención estuvo, por tanto, directamente vinculada a su labor profesional y a la causa que acudió a representar. No era una noche para hablar de su vida personal ni de cuestiones familiares, sino para utilizar el altavoz de una de las galas solidarias más importantes del verano para poner el foco en Venezuela.