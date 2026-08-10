La joyería se rinde al ‘mermaidcore’: estos son los pendientes que marcarán tendencia este verano

Cuando un estilo funciona, es común ver que este migra hacia otros componentes de la moda. El mermaidcore, por ejemplo, fue una corriente que el año pasado se consolidó como una de las principales tendencias del verano. Su composición dejaba un acabado brillante y devolvía al rostro toda la paleta de colores del océano. Pues bien, este mismo patrón se ha adaptado a la joyería para dejar que la vida marina se apodere de las joyas. Concretamente, la pieza que más ha sucumbido a ello son los pendientes, y se ha sabido funcionar con el diseño en cascada para asentar una de las tendencias en joyería que arrasará este verano.

¿Qué es lo que ha hecho triunfar el ‘mermaidcore’ en verano?

Todos los pronósticos de las tendencias de joyería que han ido adelantando y desvelando los expertos parecían proveer que el mermaidcore iba a ser el dogma que dictaría el estilo de pendientes que más iba a triunfar este verano. Las joyas tienen ese gran poder de transformar un look y terminar de crear ese discurso hacia lo que cada temporada pide.

Entrando en la temporada de verano 2026, hay dos claves que han sido determinantes para asentar el éxito de esta tendencia. La primera es el triunfo de los básicos en ropa y la búsqueda del minimalismo más auténtico en los estilismos, que componen un lienzo en blanco a través de las prendas para dejar algo más de juego a la hora de elegir la joyería.

A ello se suma el triunfo en pasarela de ese contraste maximalista de las piezas de joyería y de la búsqueda, cada vez mayor, de personalidad en este tipo de piezas. Firmas como Michael Kors, Roberto Cavalli o Isabel Marant son el claro ejemplo del triunfo de esta nueva filosofía. Y su mensaje ha quedado muy claro: si puedes llevar una joya imponente, haz que su efecto sea todavía mayor.

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También el juego entre el dorado y el plateado ha dado pie a combinaciones mucho más exitosas. La combinación que antes parecía impensable y una norma inquebrantable en la joyería, hoy es una de las tendencias que más está arrasando. Entre todos estos patrones, sin duda el más determinante es la apuesta por el color, el asentamiento de las perlas y la introducción de elementos marinos dentro de las colecciones. Algo que podemos ver tanto en bisutería como en collares de grandes firmas como Ralph Lauren.

¿A quién favorece más esta tendencia?

Los pendientes en cascada tienen una particular caída que potencia que el rostro se alargue. Realmente son una opción versátil y una gran elección que potencia su presencia con los recogidos, si bien es cierto que hay ciertos rostros a los que favorece especialmente.

Ocurre con los rostros redondos y cuadrados. Gracias a que su diseño es colgante y escalonado, ayuda a alargar el rostro y suavizar las facciones muy marcadas y angulosas, puesto que su diseño colgante y escalonado añade líneas verticales que estilizan. También es una excelente opción para rostros ovalados, ya que realzan su armonía natural.

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Hemos hablado de colores, de perlas, de combinaciones entre dorado y de muchas tendencias que están determinando las modas de este año. Y esto hace que los pendientes en cascada de mermaidcore sean algo que realmente se puede adaptar a cualquier personalidad y estilo. Sólo define los parámetros que, para ti, son más importantes y elige la forma de adaptarlos a tu core veraniego.

Diferentes estilos de pendientes en cascada con el ‘mermaidcore’

La forma más literal de introducir el mermaidcore en tu joyería es adaptando literalmente los elementos marinos a los pendientes. Opciones como las conchas o las caracolas han llegado a la propuesta de Parfois en su última temporada y se han adentrado como una de las tendencias más significativas de la temporada.

Las perlas, por ejemplo, siempre son un gran recurso y la forma más explícita de mencionar esta tendencia. Principalmente porque su origen no puede ser más marino, pero es que también evocan frescura y color, y hay varias formas de introducir este elemento. Uno de ellos, el más auténtico, es con opciones como la que aparece en el portfolio de Aristocrazy.

Aunque también están quienes, como Golden Goose, apuestan por la máxima sencillez. Son una opción elegante y adaptable a cualquier rostro, además de una forma sencilla de incorporar este estilismo a tus looks sin que sea muy forzado.

Jugando con el color y sin llegar a ser tan explícito de meter formas marinas, la opción de Coosy regala un efecto visual que simula el coral, atrayendo nuevos elementos a este diálogo marino en la joyería.