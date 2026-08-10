Es la película que marcará el futuro de James Gunn en el universo cinematográfico de DC: «Estamos entusiasmados»

El recorrido taquillero de Spider-Man: Brand New Day ha vuelto a demostrar que a ciertos personajes del cine superheroico no les afecta la saturación latente dentro del género. A falta de saber cómo responde el público al estreno de Vengadores: Doomsday, en Marvel se vislumbran unos brotes verdes que su máxima rival, DC, no parece ver. Sobre todo, teniendo en cuenta el fracaso reciente de Supergirl en la presente cartelera veraniega. Por eso, la próxima cinta del universo cinematográfico liderado por James Gunn podría marcar, para bien o para mal, el futuro de un conglomerado audiovisual ambicioso, gestado con paciencia y puro amor hacia los cómics: Man of Tomorrow es un punto y aparte para las películas de superhéroes de Warner Bros. Discovery.

Bajo la sombra de la polémica fusión con Paramount Pictures y con unos números poco brillantes en el box office internacional, Gunn y su equipo necesitarán unas cifras bestiales para la que será la secuela directa de Superman (2025). En su momento, el reinicio del Hombre de Acero dividió al público y la crítica. Algunos aplaudieron el regreso del rol a su origen luminoso, mientras otros reseñaron evidentes problemas en el planteamiento de su guion y unos efectos digitales que no lucían con la solemnidad del imaginario de Zack Snyder, el anterior ideólogo de Detective Comics.

El reinicio tuvo un presupuesto de 225 millones de dólares que, entre publicidad y marketing, ascendió a la friolera cifra de los 350 millones. Por eso, los 680 millones recaudados no se pueden analizar como un tropiezo económico. Pero sí como la consecución de un proyecto que ni mucho menos alcanzó las expectativas que el estudio tenía puestas en el esperado regreso del superhéroe por antonomasia creado en 1933 por Jerry Siegel y Joe Shuster. Man of Tomorrow luce como una apuesta total. La secuela que deberá superar a su predecesora. Una continuación clave para sostener la amalgama de series y largometrajes que la major y la empresa del mundo de las viñetas pretenden mostrar en el venidero calendario estratégico de estrenos.

¿De qué tratará ‘Superman: Man of Tomorrow’?

Fit check. Live from the set of Man of Tomorrow. pic.twitter.com/I5dxLyCy4h — James Gunn (@JamesGunn) June 1, 2026

Man of Tomorrow nos mostrará la alianza forzada entre Superman y su archienemigo, Lex Luthor. Ambos deberán trabajar juntos para combatir al villano Brainiac, un ser alienígena que pondrá en jaque al mundo. Cronológicamente, la segunda parte estará contextualizada después de los acontecimientos de la segunda temporada de Peacemaker.

Por supuesto, David Corenswet repite como Clark Kent/Superman, Nicholas Hoult es Luthor y Rachel Brosnahan vuelve a ser Lois Lane. La principal incorporación será la de Lars Eidinger como Brainiac.

En Warner están muy contentos con cómo se está desarrollando la producción de Gunn. En una entrevista con Deadline, el CEO de la compañía, David Zaslav, confirmó que ya había podido ver una fase preliminar de Man of Tomorrow:

«Ayer vi parte de la película y la verdad es que se ve increíble. De hecho, fue el cumpleaños de James (Gunn) y está trabajando sin parar; trabaja 16 o 18 horas al día. Se ve todo fantástico. Estamos muy entusiasmados con esto».

En la misma entrevista, Zaslav quiso dejar claro que el futuro del DCU no ha cambiado ni una coma a pesar del fracaso de Supergirl.

¿Cuándo se estrenará en cines?

Man of Tomorrow llegará a los cines el 9 de julio de 2027.