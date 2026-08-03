Récord en el cine de España: ‘Spider-Man: Brand New Day’ consigue la mayor asistencia del año a las salas con 1,5 millones de espectadores

Spider-Man: Brand New Day es ya un fenómeno del cine de superhéroes, después de haberse convertido, oficialmente, en el mayor estreno de la década y haber conseguido un récord para las salas de cine en España, que han registrado la mayor afluencia de espectadores del año. El reclamo de la película protagonizada por Tom Holland y el arrastre de público que sigue generando otro de los largometrajes en los que aparece el actor, La Odisea (Christopher Nolan) -estrenada hace más de dos semanas-, han llenado como nunca los cines españoles este fin de semana.

Durante el fin de semana (del 31 de julio al 2 de agosto de 2026), la afluencia de espectadores a los cines ha alcanzado su punto más alto del año y uno de los mejores registros históricos recientes, impulsada por un fenómeno comercial sin precedentes y una cartelera en pleno rendimiento. El ciclón de Spider-Man: Brand New Day ha roto las marcas de la década con más de 1,5 millones de espectadores.

La nueva entrega de la franquicia del héroe arácnido, protagonizada por Tom Holland, desembarcó en las salas españolas con una estrategia masiva: 421 cines y más de un millar de pantallas en todo el país. Tras un debut arrollador el pasado miércoles 29 de julio -con el que recaudó 3,2 millones de euros en una sola jornada y congregó a más de medio millón de espectadores en su primer día-, la película ha mantenido un ritmo vertiginoso. Es la segunda cinta de estreno que más ha recaudado para el Universo Cinematográfico de Marvel.

En sus primeros cinco días en cartelera -al cierre de su primer fin de semana-, Spider-Man: Brand New Day ha acumulado más de 13 millones de euros, y se ha coronado así como el mejor estreno de la década en España. Para encontrar una cifra superior en la serie histórica del mercado nacional, hay que remontarse a abril de 2019, con Vengadores: Endgame. Las cifras de Spider-Man superan también en más de un millón de euros al histórico fin de semana veraniego de Barbie y Oppenheimer, en 2023.

Además, La Odisea mantiene su pulso y ayuda por otro lado a sostener la cartelera junto al tremendo empuje de Spider-Man. La taquilla española se ha visto beneficiada por un efecto de arrastre impecable liderado por la propuesta épica de Christopher Nolan. En su tercera semana en cartelera, La Odisea ha demostrado su solidez, y ha seguido sumando espectadores de forma constante hasta superar ya los 13,7 millones de euros acumulados en el territorio nacional, con más de 1,7 millones de entradas vendidas desde su estreno.

Agosto no ha podido arrancar mejor para el circuito de la exhibición cinematográfica española. A este excelente mantenimiento se une, por otro lado, el empuje de títulos familiares de gran peso como Minions & Monsters y Toy Story 5, que continúan atrayendo público a las salas y completando una oferta cinematográfica variada.

El ‘factor Tom Holland’

Con 30 años recién cumplidos, Tom Holland se ha consolidado con un dominio comercial en la industria cinematográfica difícil de igualar a su edad. El actor británico se ha adueñado de los dos primeros puestos de la cartelera simultáneamente con dos superproducciones de Hollywood.

Por un lado, el intérprete es uno de los actores principales de La Odisea, la mejor película de Nolan hasta la fecha, y por otro, vuelve a enfundarse el traje de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. La concurrencia de ambos proyectos ha elevado la cotización y el estatus del actor a niveles históricos. También Zendaya aparece en ambos títulos, aunque con un protagonismo menor.