Musk reta a Nolan: ofrece a Mel Gibson 100 millones de dólares para dirigir una adaptación «precisa» de ‘La Odisea’

El estreno de La Odisea ha recibido el aplauso unánime de la crítica, que subraya la película como la mejor de la filmografía de Christopher Nolan, y las alabanzas del público más cinéfilo. Sin embargo, la cinta protagonizada por Matt Damon también se ha enfrentado a muchas opiniones negativas, principalmente la de quienes cargan contra el cineasta por «venderse a la cultura woke». A esos detractores se ha sumado Elon Musk, que ha retado al director con una oferta a Mel Gibson.

Musk ha puesto a disposición de Mel Gibson, que estrenará en 2027 la primera parte de La Resurrección de Cristo, 100 millones de dólares para su propia adaptación de La Odisea. La condición es que la película de Gibson tenga una «meticulosa precisión histórica», con especial atención, en este sentido, a elementos como las «naves, armaduras o armas» que aparecen en el relato sobre Ulises.

Además, La Odisea de Mel Gibson también debería ser fiel «a todos los diálogos del poema original», hasta el punto de que todo sea «pronunciado en griego homérico». La propuesta ha sido del usuario de X John Carter (@martianwyrdlord), y Elon Musk ha recogido su mensaje para añadir: «Me apunto».

La Odisea también se ha visto envuelta en otras polémicas, una de ellas por rodar en Dajla. El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) instó al boicot en taquilla, y se sumó así a las críticas de personalidades como Javier Bardem o Pedro Almodóvar, que cargaron contra Nolan anteriormente. Para llamar la atención del público, el certamen utilizó una afirmación falsa: «¿Sabías que Christopher Nolan rodó escenas de La Odisea en Ucrania y los permisos y derechos fueron gestionados con el Gobierno de Vladimir Putin?».

Aun con ello, el estreno de La Odisea no ha podido ir mejor en taquilla. Nolan ha conquistado la cartelera y, sólo en su primer fin de semana, ha recaudado 264 millones de dólares. Previsiblemente, sobrepasará la barrera de los 1.000 millones de dólares.