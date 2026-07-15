Christopher Nolan firma con ‘La Odisea’ su obra maestra y convierte la epopeya en un espectáculo cinematográfico

Christopher Nolan se ha superado a sí mismo con La Odisea, película con la que firma su obra maestra (hasta la fecha) y con la que convierte la epopeya de Odiseo (Matt Damon) en un espectáculo cinematográfico que llega a la cartelera este viernes, 17 de julio. El ganador del Oscar por Oppenheimer hace una adaptación personal de la obra de Homero con la que se distancia del relato académico, al mismo tiempo que respeta la esencia de la historia sin pervertirla.

La Odisea no tiene nada que envidiar a otras grandes películas épicas. Nolan se ha enfrentado a un proyecto ambicioso, el primer largometraje filmado íntegramente en formato IMAX de 70 milímetros, y ha ofrecido un resultado de una magnitud a la altura de sus aspiraciones, para las que ha invertido más de 600.000 metros de película. Nolan exprime la escala visual para crear una experiencia envolvente e inmensa en la que el espectador se sumerge en el viaje mitológico del rey de Ítaca.

En lo que respecta al elenco de La Odisea, no se limita a protagonizar un desfile de estrellas, sino que se pone al servicio de la adaptación de Nolan para sostener el tono emocional que el director inyecta al regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. Matt Damon afronta las dualidades de Odiseo con un potente trabajo y Anne Hathaway la desesperación de Penélope con hipnotismo. El despliegue de maestría se extiende también a Tom Holland, una auténtica revelación como Telémaco, que comparte escena con personajes de caracteres muy diferentes a los que se adapta con naturalidad.

El Odiseo de Christopher Nolan y, por ende, de Matt Damon, conserva la soberbia del original, la de un héroe que se presume invencible, hasta el punto de desafiar la voluntad de los dioses sin esperar por ello penitencia alguna. Sin embargo, el cineasta suma una complejidad al personaje que lo convierte en un protagonista más cercano y con mayor interés: todos los peligros que Odiseo supera a lo largo de 10 años tras la Caída de Troya, con más astucia que fuerza, le llevan también por un viaje emocional que revela su vulnerabilidad, lastrado por la culpa y la ausencia. Estos matices son imprescindibles para poner el broche de oro a La Odisea con un desenlace colosal y conmovedor que revela la existencia de un héroe humano entre deidades, uno que en realidad carece de impunidad.

Aun con todos los personajes que aparecen en La Odisea, la narrativa no pierde el foco, que sigue apuntando al núcleo de la película: Odiseo. Todos los actores brillan con calibre y completan la historia con tramas que exploran también la ambición y la lealtad.

La Odisea combina con habilidad drama, historia, acción, fantasía e, incluso, terror. Nolan arriesga al abrazar abiertamente el mundo sobrenatural de Homero, y consigue hacerlo con credibilidad, sin necesidad de racionalizar ningún elemento. De hecho, ha optado por huir de los efectos digitales para, por ejemplo, dar vida al cíclope Polifemo, que protagoniza uno de los episodios más famosos de la obra. Para ello, ha utilizado recursos más artesanales, en este caso el de construir una marioneta de 18 metros que inspira la sensación amenazante necesaria para armar la escena, a la vez que mitiga los tintes fantásticos.

Esa imponencia se exhibe también en el descenso al Hades o el encuentro de la tripulación con la hechicera Circe (Samantha Morton) en la isla de Eea, antes de continuar el viaje hacia el Inframundo y de enfrentarse a las sirenas. Ambas se plasman en escenas inquietantes que enfrentan lo terrenal y lo mágico y que, lejos de romper el tono que prima en la película, lo refuerzan.

El viaje de Odiseo es visualmente estimulante y enfatiza con la ambientación ese imaginario homérico sin renunciar al sello Nolan. Además, secuencias como las que recogen la Caída de Troya alcanzan la magnitud de cualquier película bélica que se precie.

La Odisea no deja nada al azar: las casi 3 horas de duración están justificadas, la narración no pierde el ritmo y el final da todo el sentido a la adaptación personal de Nolan, cuando ya han quedado expuestas todas las flaquezas de Odiseo que descubren a un héroe desarmado. Las de un hombre que tiene que encontrar el camino de vuelta a casa tras una guerra que ha hecho emerger todas sus contradicciones, que lo ha dejado a la deriva, desgastado y soportando el peso de la culpa.

Para llegar de nuevo a su hogar, tendrá que superar retos que le permitan reconocerse a sí mismo y encauzar su trayecto para reencontrarse con Penélope. La dimensión que alcanza La Odisea en su conjunto puede hacer de ella no sólo el evento cinematográfico de la temporada, sino la película del año.

Reparto de ‘La Odisea’ (2026), de Christopher Nolan

Matt Damon: Odiseo

Anne Hathaway: Penélope

Tom Holland: Telémaco

Zendaya: Atenea

Lupita Nyong’o: Helena de Troya y Clitemnestra

Robert Pattinson: Antínoo

Charlize Theron: Calipso

Jon Bernthal: Menelao

John Leguizamo: Eumeo

Benny Safdie: Agamenón

Mia Goth: Melanto

Himesh Patel: Euríloco

Samantha Morton: Circe

Cómo se filmó ‘La Odisea’ en IMAX