Se estrena la adaptación de esta novela que es una de las más inquietantes que he leído en años

Este 6 de agosto se estrena en Disney la adaptación en serie de una de las novelas más inquietantes que he leído últimamente. Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, os proponemos una historia oscura que habla sobre el mal en estado puro, pero con la que hay que ir con cuidado. No es una historia para todos los gustos, de hecho, a mí me fastidió y me molestó a partes iguales. Hay sexo, sangre, violencia, desesperación y mucho consumismo. La amas, la odias o las dos cosas a la vez. Quedáis advertidos.

‘Los destrozos’ de Bret Easton Ellis

SINOPSIS OFICIAL: Los Ángeles, 1981. A sus diecisiete años, Bret está a punto de empezar su último curso de secundaria en Buckley junto a su exclusivo y sofisticado grupo de amigos: Thom, Susan y Debbie, novia de Bret, experimentan con el sexo, el alcohol y las drogas mientras aprovechan los últimos días de verano. Pero este sueño paradisiaco se desmorona con la llegada de un nuevo alumno: Robert Mallory es brillante, guapo y carismático, pero algo en él no encaja, y nadie más que Bret parece darse cuenta de que ese algo podría estar relacionado con la aparición del Arrastrero, un asesino en serie que amenaza a los adolescentes de la ciudad y a sus mascotas.

El autor de American Psycho y Menos que cero nos brinda un emocionante y provocador viaje a su yo adolescente, un viaje cargado de un insaciable deseo sexual y de celos, obsesión y rabia asesina.

OPINIÓN: Pocas veces me ha pasado con un libro el tener que tirar del manido «tengo sentimientos encontrados», pero es que no sé cómo hablar de Los destrozos sin decir que, meses después de haberlo leído, sigo pensando en él, que me fascinó y pobló mis pesadillas, mientras que me provoca ansiedad por el enfado manifiesto que sentí contra el autor durante las más de 700 páginas que tiene la novela.

Siempre que recomiendo este libro digo lo mismo: «Es como Élite pero en los años 80 y con un asesino en serie». Es decir, hay gente joven, guapa y rica, mucho sexo, drogas, traiciones y padres que ni aparecen ni se les espera.

Es innegable que el libro engancha, no puedes soltarlo, pero también te tortura con infinidad de escenas descritivas que agotan y desesperan (todo aquí son marcas de ropa, de coches y pasajes de ensueño), aunque sirven para hablarnos de una sociedad capitalista muerta por dentro que necesita, en lo más profundo, explotar de manera violenta.

El resultado final y el juego de espejos que propone el autor provocan que éste sea un thriller único y de ecos clásicos.