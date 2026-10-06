Yaiza Canosa, empresaria española de 33 años: «Conozco más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores»

En los últimos años, en España, el emprendimiento se ha establecido como una interesante alternativa entre las salidas profesionales factibles. Son los jóvenes, mayoritariamente, los que impulsan estas vías de desarrollo que priorizan la creación de proyectos propios, la independencia laboral y la flexibilidad de horarios.

En este ámbito, algunos expertos y empresarios aconsejan darle más valor a las profesiones tradicionales, como la fontanería, para conseguir una salida laboral efectiva y rápida para ganar dinero.

Yaiza Canosa, emprendedora española de éxito de 32 años, expone esta situación. En una entrevista para el pódcast de Actitud Constante, aseguró que estos oficios son una salida rentable, en algunas ocasiones mejor pagados que los que requieren un título oficial.

“A día de hoy conozco más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores”, afirmó la creadora de la empresa de logística GOI. “Hay un mensaje que no se le está dando a los jóvenes, que es que hay un montón de cosas a las que la tecnología no llega y ni va a llegar nunca, que son trabajos hiperdignos y que a la gente a lo mejor le encanta hacerlos”, añadió.

Falta de trabajadores y oficios en el mercado español

A raíz de la entrevista de Canosa, el centro de formación profesional @expertiaformaciones compartió en su perfil de TikTok un vídeo donde explican por qué creen que un fontanero o un electricista puede llegar a percibir más que una persona con estudios universitarios.

El principal argumento es la falta de trabajadores disponibles, la cuantiosa demanda de estos servicios y un problema que ya preocupa en el sector de la construcción y que no da señales de cambiar en el futuro: el escaso relevo generacional.

«Mira cuántos médicos se presentan cada año a los exámenes, muchísimos. ¿Y sabes cuántos fontaneros y electricistas hay? Muy pocos», expuso el experto. Y agregó que «cuando hay poco de algo y todo el mundo lo necesita, el precio sube. Es así de fácil».

La falta de profesionales no es baladí. El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE abarca a fontaneros y electricistas entre las ocupaciones que afrontan obstáculos para cubrir los puestos disponibles.

Las ventajas de apostar por uno de estos empleos

El secreto para Canosa es la falta de visibilidad que tienen estos puestos: “Lo que pasa es que socialmente no están como superbién vistos o no son ‘cools’ o no son guay, pero son maravillosos, se gana dinero, se puede crecer, puedes también ser empresario dentro de ese sector».

Desde Expertia clarifican en su publicación que “Para estos trabajos no necesitas carrera ni estudios previos, te formas en unos tres meses y empiezas cobrando 2.000 o 3.000 euros al mes. Y si trabajas por tu cuenta, hay gente que gana mucho más”.

La edad de los que ejercen dichas profesiones también es otro escollo a esquivar. «Y ahora lo importante: la mayoría de los que están trabajando hoy se jubilan en los próximos años. ¿Relevo? Pues muy poquito», concluyeron.

No obstante, es crucial poner en contexto estas declaraciones, ya que las oportunidades y salarios dependen de factores como la experiencia, la especialización, la ubicación, el convenio o de si se trabaja como asalariado o autónomo.