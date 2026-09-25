Una idea que nació de un problema en una cafetería y que, con solo 36 años, le hace ganar 51 millones de euros al año

Una simple observación en una cafetería bastó para cambiar la vida de Mateusz Tałpasz. Ahora es un emprendedor polaco que, con tan solo 36 años, ya gana millones al año. y a veces hay negocios que surgen por casualidad y luego crecen y se expanden. En este caso, una idea que nació fruto de un problema en una cafetería. El resultado es una empresa que hay posee más de 800 clientes y genera 51 millones de euros en ingresos, según el medio griego Gazzetta.

La idea del emprendedor se basó en simplificar el proceso de pedido y facturación de comidas en las empresas. No sumergimos en la historia de este emprendedor polaco y su idea en la cafetería. Todo comenzó con una sencilla observación en una cafetería del Parque Tecnológico de Breslavia, en Polonia. Tałpasz se percató de que los empleados de una empresa anotaban en cuadernos las comidas que compraban en los restaurantes. Cada vez que alguien adquiría alimentos, debía mostrar su identificación, y se registraban su nombre y el importe adeudado. Posteriormente, esos mismos datos debían incorporarse a los registros de la empresa. Luego era un contable el que revisaba todos los apuntes, calculaba los cargos y determinaba la cantidad que debía pagar cada empleado.

La idea que nació en una cafetería y hoy es una empresa que genera millones

Al final era una tarea ardua y larga. El emprendedor polaco vio que el proceso antes explicado podía automatizarse mediante un sistema digital. Su objetivo era simplificar la gestión de las comidas en las empresas y reducir la burocracia. Aunque no toda idea tiene sus frutos ni salen los primeros clientes al momento, desde Gazzetta explican que la empresa tardó diez meses en conseguir su primer cliente: una fábrica de Bombardier con cientos de empleados.

Con pocos clientes, debía conseguir más. y esto dependía de cómo hacer que más trabajadores pidieran comida. Además hubo piedras en el camino porque la tecnología en la empresa también empezó a fallar y es algo básico para el negocio y la idea que empezara en una cafetería. Las tabletas que utilizaban al principio se bloqueaban con frecuencia y requerían reparaciones.

Su intento inicial de asociarse principalmente con oficinas no dio los resultados esperados. Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando centraron su atención en las fábricas. Las grandes instalaciones industriales empleaban a muchos trabajadores y tenían necesidades diarias de alimentación.

El crecimiento de la idea que nació según un problema en una cafetería

Pero la cosa fue a más. y entonces SmartLunch, el nombre de la empresa, se alió con restaurantes para ayudarles a vender comidas a los empleados de grandes empresas. En lugar de abrir sus propios establecimientos, la compañía genera ingresos mediante comisiones por pedido. Se compromete a proporcionar a los restauradores cientos de pedidos al mes y retiene una comisión de algo más del 10%.

Colaboraciones con importantes empresas

Además la empresa se hizo más fuerte gracias a su colaboración con Toyota. A ello se sumaron más empresas que precisaban de este tipo de servicios. Además, los empleados que cambiaban de trabajo ya conocían SmartLunch y lo recomendaban a sus nuevos empleadores.

Hoy, según este medio griego, la empresa cuenta con más de 800 clientes corporativos y supera los 100.000 usuarios activos mensuales. Hasta la fecha, ha gestionado más de 52 millones de comidas.

Sus ingresos aumentaron de aproximadamente 20 millones de euros en 2022 a 51 millones de euros en 2024.

De Polonia a otros países

Esta empresa ha escalado y no solamente opera en el país cuando a veces es más fácil y conoces el mercado. La empresa también se ha expandido a la República Checa.

Y no solo ello, su dueño, el emprendedor polaco quiere ir a más y quiere llegar a unos ingresos anuales de 1000 millones de zlotys, o lo que equivale a 230 millones de euros para el año 2028.

Unicornios y otras startups

Las startups siguen creciendo en España, y dentro de estas encontramos los unicornios, o startups privadas que llegan a una valoración de 1.000 millones de dólares sin cotizar en la bolsa de valores.

Cada vez hay más y una gran cantidad de ella surgen de jóvenes emprendedores que también se alían con compañías de otros países. En la mayoría, al necesitar capital para poder existir, suelen tener Business angels, que, según BBVA, se trata de es una persona física que invierte su propio patrimonio en startups o empresas de nuevo bien. A cambio, recibe una participación accionarial en la compañía.

A ello se suman rondas de financiación y otras empresas o inversores aportan parte del capital para que la empresa subsista. Siempre debe ser una empresa que demuestre que puede tener un crecimiento escalable en poco tiempo.