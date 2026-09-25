El puerto de Ceuta pierde 57.000 pasajeros en agosto tras la invasión de inmigrantes y cae a cifras de 2012

El puerto de Ceuta, uno de sus pulmones económicos, perdió en agosto algo más de 57.000 pasajeros respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un desplome de casi el 21%, tras la invasión de inmigrantes de finales de julio y la ocupación por miles de marroquíes de playas y espacios ceutíes. Según las cifras publicadas por Puertos del Estados, la infraestructura de Ceuta registró un tráfico de pasajeros de 218.871 personas, cifras desconocidas desde 2012 si exceptuamos los dos años influenciados por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con los datos de Puertos del Estado, el puerto de Ceuta se anotó un tráfico de pasajeros de 214.618 en agosto de 2012. Era el peor año de tráfico del puerto ceutí hasta ahora -exceptuando agosto de 2020 y 2021 por la pandemia-. En 2025 la infraestructura tuvo un tránsito de 275.000 pasajeros y en 2024, algo más de 273.000.

En cuanto al tráfico de cruceros, en agosto Ceuta no recibió ninguno, algo que ya sucedió el año pasado. En el conjunto del año se desploma un 88%, ya que ha pasado de recibir 8 cruceros en 2025 a sólo dos este año.

Mientras, el tráfico total incluyendo mercancías ha mejorado en agosto en casi 20.000 toneladas y en el conjunto del año crece un 6,2%. El tráfico de mercancías no se ha visto afectado por tanto de momento a la espera de que se conozca el resultado de septiembre, toda vez que el viernes 18 de septiembre el Gobierno ejecutó el traslado de 1.700 invasores marroquíes a carpas habilitadas en el puerto.

Sin embargo, el tráfico de pasajeros sí se ha desplomado, golpeando el turismo de la ciudad. Imágenes como los invasores hacinados en las playas de Ceuta han provocado ese desplome que debería continuar en septiembre porque la situación ha continuado. Según señaló Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, la normalidad a Ceuta no llegará hasta las navidades.

La Guardia Civil ha comunicado que cada día frena el intento de abordaje de inmigrantes ilegales a los ferrys que viajan a la Península. Como publicó este diario, unos 30 inmigrantes al día tratan de colarse en el barco que parte de Ceuta hacia Algeciras. Antes de la invasión eran cinco al día, también en los buques mercantes.

La economía de Ceuta depende en buena medida de su puerto, del tráfico de pasajeros, del suministro de combustibles y de las actividades logísticas asociadas.

El puerto de Algeciras es el otro damnificado en esta situación. La infraestructura algecireña está además en plena amenaza por la competencia de Tánger Med, en Marruecos, que ya supera al puerto español en transporte de mercancías y se acerca cada año a las cifras de tráfico de pasajeros. La infraestructura española movió a 6,3 millones de pasajeros en 2025, mientras el puerto marroquí ya está en 3,3 millones.