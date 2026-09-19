Cada día la Guardia Civil frena a cerca de 30 inmigrantes ilegales que intentan colarse en los barcos que parten de Ceuta hacia la península. Da igual que sea en las líneas de pasajeros o en buques de carga; el número de inmigrantes que asalta el puerto para colarse se ha multiplicado desde la invasión.

Si antes los agentes detectaban una media diaria de cinco inmigrantes ilegales ocultos en los barcos, ahora ya son cerca de 30 al día. Los agentes temen que los intentos de colarse en los barcos se disparen con la apertura en el puerto del nuevo campamento que ha recibido a 2.000 inmigrantes.

Los asaltos a los barcos y camiones que esperan para emprender viaje a la península desde el puerto de Ceuta se concentran en las horas nocturnas, aprovechando que el primer ferry de la mañana que sale de la ciudad autónoma hace noche fondeado en el muelle.

Detenido por embarcar con dos invasores

Ésas son las horas de mayor control policial, junto a las revisiones del pasaje que embarca en los 19 trayectos diarios que hacen los ferrys desde Ceuta a Algeciras. Precisamente, en uno de estos controles, la Policía Nacional ha descubierto a dos inmigrantes ilegales escondidos dentro de un vehículo dispuesto a embarcar.

Los hechos han tenido lugar a las 13:00 horas de este jueves, y los policías detuvieron a un súbdito marroquí que pretendía subir al barco con dos inmigrantes ilegales escondidos dentro de su vehículo.

Documentación falsa

La Guardia Civil ya ha interceptado desde la invasión a Ceuta a varios centenares de inmigrantes ilegales que intentaron colarse en los barcos que hacen la ruta con la península. Algunos llegaron incluso a trepar y colarse dentro de los buques.

A pesar del refuerzo del personal de Guardia Civil del puerto de Ceuta con antidisturbios de los GRS, fuentes policiales advierten de que un número indeterminado de inmigrantes ilegales habrá conseguido colarse en las listas de viajeros de los ferrys a la península gracias al uso de documentación falsa.

Temor a sabotajes

La llegada este viernes de 2.000 inmigrantes ilegales al nuevo campamento de acogida habilitado en el puerto ha puesto en alerta a los guardias, que anuncian un nuevo repunte de asaltos en navíos.

Además, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciado este viernes que nadie le comunicó previamente el traslado de los miles de inmigrantes desde las playas del Trampolín y Benítez hacia el campamento instalado en el Muelle de Poniente.

El responsable del puerto asegura que conoció el operativo a través de la televisión y ha cargado contra la «descoordinación» del Gobierno en plena crisis migratoria. Doncel no oculta su temor a sabotajes en una zona que almacena 45.000 toneladas de combustible y rechaza el emplazamiento del campamento de inmigrantes en una infraestructura crítica para la ciudad autónoma.