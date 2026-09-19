Un proetarra se abalanza en Tarragona sobre Abascal para agredirle, le escupe y es reducido por los escoltas

Un hombre ha sido detenido este viernes en Tarragona, tras abalanzarse sobre el presidente de Vox, Santiago Abascal, para agredirle en una calle de la citada ciudad, donde tenía un acto político. Tras escupirle, el sujeto ha sido reducido por los escoltas de Abascal, tal y como se ve en las imágenes exclusivas de este periódico. Acto seguido, los Mossos han procedido a su arresto, como se ve también en las imágenes. El detenido es el proetarra Josep Sancho i Masip, según ha podido saber OKDIARIO.

El propio Santiago Abascal ha denunciado públicamente en el mitin posterior de Barcelona el intento de agresión sufrido por la mañana en Tarragona durante su visita a la ciudad dentro de su gira por Cataluña. Según ha relatado el propio Abascal, un hombre se aproximó a él con la intención de golpearle. El individuo, que también se había encarado previamente con la policía, fue reducido por los escoltas del propio Abascal en plena calle.

Paralelamente, una decena de radicales de izquierda se concentró en la zona lanzando gritos de «fora feixistes dels nostres barris». El ambiente derivó en trifulcas e insultos contra simpatizantes de Vox, obligando a desplegar un fuerte dispositivo preventivo de los Mossos d’Esquadra.

Este ataque a Abascal es otro ejemplo del acoso que Vox denuncia habitualmente en Cataluña por parte de grupos radicales separatistas y de extrema izquierda.

Ya en el mitin de Barcelona, Santiago Abascal y el secretario general y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, se han vivido momentos de tensión al inicio ante la posible entrada a la plaza de una manifestación de radicales de extrema izquierda.

Abascal ha afirmado en dicho mitin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones, incluso no convocarlas».

Abascal ha pedido a la militancia y a los votantes de su partido no confiarse ante encuestas electorales que parezcan positivas para Vox, y ha asegurado: «Pedro Sánchez es más peligroso que nunca, no os confiéis».

Ante los gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» que se han escuchado por parte de los asistentes al acto, el líder de Vox ha afirmado que el presidente «no puede caminar por las calles de España».ç

«Nosotros no tenemos los cordones de seguridad de Marlaska, vamos a pecho descubierto por todos los rincones de España. Por Lérida, por Tarragona, por Girona, por Cataluña, por el País Vasco y por toda España. No tenemos miedo, no tenemos nada que esconder y no tenemos vergüenza porque no hemos traicionado a nuestro propio pueblo», ha agregado.