Trump anuncia un acuerdo para quedarse el control «permanente» de la seguridad de Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el «control permanente» de la seguridad de Groenlandia. El presidente norteamericano asegura que el pacto permitirá a Estados Unidos actuar cuando sea necesario para proteger la seguridad de Groenlandia y de EEUU y da por «completamente» abordadas las preocupaciones estadounidenses sobre el territorio.

«Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia», ha comunicado Trump. El presidente asegura que el pacto no tendrá «ningún coste» para EEUU y no establece una fecha de finalización. De hecho, ha insistido especialmente en su vocación de permanencia: «Este es un acuerdo de ‘vida indefinida’, no tiene fin».

Trump ha asegurado que el pacto garantiza que Estados Unidos tenga «para siempre plena capacidad para hacer lo que sea necesario en Groenlandia» con el objetivo de garantizar y defender tanto la seguridad de la isla como la estadounidense.

Según lo anunciado por el presidente Trump, ningún adversario de Estados Unidos podrá establecer una base, mantener presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa de Washington. «A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito», ha afirmado.

El acuerdo tendrá también consecuencias sobre el despliegue estadounidense. «Iniciaremos de inmediato» los trabajos para establecer una «amplia» presencia militar en «la zona adecuada» de Groenlandia, ha anunciado el líder republicano, quien añade que EEUU colaborará con los groenlandeses para desarrollar las instalaciones.

El presidente también ha recordado que sus predecesores han reconocido durante más de un siglo la importancia estratégica de Groenlandia y ha presentado el pacto como una solución «permanente y definitiva». «Se trata de un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial», ha proclamado Trump, que sostiene que ninguno de sus predecesores consiguió alcanzar un acuerdo semejante.