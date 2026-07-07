Trump insiste en que EEUU debería controlar Groenlandia y la primera ministra danesa responde: «No está en venta»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga con Groenlandia en la cumbre de la OTAN. Trump ha afirmado que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca que, según asegura, no gasta dinero en ayudar al territorio. En respuesta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, indicó que la isla ártica «no está a la venta».

«Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro», afirmó en los márgenes de la cumbre de la OTAN. «Eso no va a suceder», recalcó.

«Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico. Queremos ampliarla. También contamos con un grupo de trabajo que está analizando precisamente esta cuestión en estos momentos», enfatizó.

La primera ministra destacó además que Dinamarca ya cumple prácticamente el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa, por lo que considera que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas internas entre los países de la OTAN. «Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza», afirmó.

Trump y Groenlandia

Trump volvió a afirmar que la isla ártica debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio. «Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia», dijo.

Asimismo, añadió que la isla ártica «es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos», algo que volvió a afirmar sin pruebas. En esta línea, Dinamarca ha anunciado la adquisición de dos aviones estadounidenses de patrulla marítima P-8 Poseidon, con capacidad de detectar barcos de guerra enemigos y submarinos, destinados a reforzar la presencia en el Ártico y el Atlántico Norte.