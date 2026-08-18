Muere a los 57 años Mathilde Favier, figura clave de Dior, en un accidente de tráfico

Conmoción en el mundo de la moda. Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de la línea femenina de Dior, ha fallecido a los 57 años. Todo ha ocurrido en torno a las 16:00 horas de este lunes, 17 de agosto, cuando, según lo publicado, la empresaria perdió la vida junto a su marido, el productor de cine Nicolas Altmayer (61), en un accidente de tráfico.

De acuerdo con los datos facilitados por la fiscalía de Niort, la colisión tuvo lugar en la carretera departamental 938, a la altura de la localidad francesa de Arivault. El vehículo en el que viajaba el matrimonio chocó frontalmente contra un camión que circulaba en sentido contrario justo cuando los fallecidos realizaban una maniobra de adelantamiento. Es por ello por lo que las autoridades han abierto una investigación por homicidio involuntario con el objetivo de esclarecer los hechos.

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Mathilde se unió a Dior hace más de una década y, como no podía ser de otra manera, muchos miembros de la plantilla de la firma no han dudado en expresar sus máximas condolencias a través de sus redes sociales, donde también se han deshecho en halagos hacia su profesionalidad y su forma de ser. «Mathilde amaba la vida con pasión. Con su partida, Dior pierde una profesional increíble y yo pierdo una amiga leal. Su optimismo y su valentía despertaban admiración. Echaremos profundamente de menos su sonrisa y su talento. Hoy me siento profundamente entristecido; mis pensamientos, están con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus numerosos amigos y el equipo al que tanto quería», señalaba Delphine Arnult, presidenta y directora ejecutiva de la línea de alta costura.

Por su parte, Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, también ha compartido en redes que se siente profundamente consternado por la pérdida de su compañera, a la que consideraba todo un referente en el ámbito. «Dedicó muchos años a poner su pasión, energía y talento al servicio de la casa de Dior», expresaba.

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Mathilde Fevir era la encargada de trabajar mano a mano con las celebridades y amigas más codiciadas de Dior. Era una figura habitual en las primeras filas de la Semana de la Moda de París y vestía a estrellas para su codiciada alfombra roja, así como las acompañaba y las hacía sentir como importantes integrantes de la firma. Un trato excepcional que le convirtió, poco a poco, en alguien muy querido por toda la casa. Es por ello por lo que su pérdida ha dejado consternado a todos y cada uno de sus compañeros.

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Pero más allá de su carrera en la industria textil, Mathilde también se lanzó en otros ámbitos, como en el de escritora, publicando un libro titulado Mathilde à Paris en el que hablaba, sin tapujos, de los encantos de la capital francesa. En cuanto a su vida personal se refiere, son pocos los datos que se conocen. Aunque echando un vistazo a sus redes sociales, se puede saber que mantenía una excelente relación con su madre, así como también tenía un hijo llamado Carlo al que felicitaba el pasado 13 de julio por su 26º cumpleaños.