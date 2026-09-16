¿Crees que lo sabes todo de Los Javis? Descúbrelo con este test sobre la carrera de los directores de ‘La bola negra’
Los directores están en todas las quinielas para hacer historia en los premios más importantes del mundo
La bola negra se ha convertido en la película que representará a España en la próxima ceremonia de los Premios Oscar. Todo indica que la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, alias Los Javis, va a arrasar en las nominaciones de los galardones más importantes de la industria cinematográfica. ¿Lo sabes todo de los científicos de moda? Descúbrelo con este test.
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