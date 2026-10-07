La Reina Letizia deslumbra en Finlandia con su vestido negro de Felipe Varela y joyas históricas de la Familia Real

El terciopelo negro tiene algo especial cuando llega una noche de gala: no necesita llamar la atención para conseguirla. La Reina Letizia lo ha vuelto a demostrar en Helsinki, donde ha recuperado uno de sus vestidos más elegantes para asistir al banquete ofrecido en su honor por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb. Una elección sobria y muy estudiada que ha dejado todo el protagonismo a los diamantes y, sobre todo, a unas joyas con décadas de historia en la Familia Real española.

La cena se ha celebrado en el Salón de Estado del Palacio Presidencial de Helsinki, dentro de la visita de Estado de los Reyes a Finlandia. Para una velada marcada por el protocolo, la Reina Letizia ha apostado por un vestido largo de terciopelo negro, de silueta entallada, manga larga, cuello redondo y una ligera cola.

El diseño tiene, además, un nombre conocido detrás: Felipe Varela, uno de los creadores que más ha acompañado a la Reina Letizia desde sus primeros años como princesa de Asturias. Aunque con el paso del tiempo su armario ha incorporado firmas muy diferentes, la Reina ha seguido recurriendo ocasionalmente a las creaciones del diseñador madrileño, especialmente cuando busca una imagen más clásica y solemne.

El vestido no es nuevo. La Reina Letizia lo estrenó hace años y ya entonces demostró su capacidad para funcionar en grandes ocasiones. Lo había llevado durante una cena de gala celebrada con motivo de la visita de Estado del entonces presidente argentino, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada. También había recurrido anteriormente al mismo diseño en una cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.

En aquella ocasión, el vestido compartió protagonismo con una de las grandes piezas de la colección real: la tiara rusa. En Helsinki, sin embargo, el resultado ha sido muy diferente. La Reina Letizia no ha llevado tiara y ha dejado que fueran los diamantes de otras piezas históricas los encargados de iluminar el conjunto.

Un joyero con varias generaciones de historia

Entre las joyas elegidas destacan las pulseras gemelas de diamantes, pertenecientes al conjunto conocido como las joyas de pasar y vinculadas a la reina Victoria Eugenia. Se trata de dos piezas que tienen un origen especialmente curioso: proceden de una pequeña corona de Cartier que Alfonso XIII regaló a su esposa con motivo de su boda y que posteriormente fue transformada en estas pulseras.

La Reina Letizia también ha recuperado los botones de chatones, otra de las piezas históricas relacionadas con Victoria Eugenia. Son pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos a primera vista, pero que adquieren una importancia especial dentro del joyero de la Familia Real.

El toque más personal lo ha puesto el broche de diamantes con forma de flor de la reina Sofía. La pieza, que pertenece a la madre del Rey, no es desconocida para la Reina Letizia, que ya la ha lucido en otras ocasiones. Entre ellas, durante la ceremonia de investidura de Felipe VI como caballero de la Orden de la Jarretera en el castillo de Windsor, en 2019.

El contraste entre el negro del terciopelo y el brillo de los diamantes ha conseguido un efecto especialmente elegante. La Reina Letizia ha vuelto a demostrar así que reciclar un vestido no significa repetir un estilismo. El mismo diseño puede adquirir una imagen completamente distinta dependiendo de las joyas, el peinado y los complementos que lo acompañen.

En Helsinki, además, la elección de Felipe Varela ha tenido un significado añadido: recuperar una creación de uno de los diseñadores que más ha marcado su armario durante años. Y hacerlo rodeada de joyas vinculadas a Victoria Eugenia y la reina Sofía ha convertido un vestido conocido en una nueva página dentro del particular archivo de moda de la Reina Letizia.