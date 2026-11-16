David Beckham monta en cólera al descubrir que venden sus perfumes en gasolineras y reclama 41 millones de dólares a la distribuidora

David Beckham ha convertido su apellido en una de las marcas más rentables del mundo del deporte y el entretenimiento. El ex futbolista ha sabido explotar su imagen mucho después de colgar las botas, diversificando sus negocios entre la moda, la publicidad, las colaboraciones comerciales y los productos que llevan su nombre. Sin embargo, uno de esos acuerdos empresariales se ha convertido ahora en un importante quebradero de cabeza. Beckham ha emprendido acciones legales contra Coty, la multinacional responsable de fabricar y distribuir sus fragancias, después de conocer que algunos de sus perfumes habrían terminado en establecimientos de descuento e incluso en gasolineras. Una estrategia que su equipo considera incompatible con la imagen que ha construido durante décadas y que, según sostiene ante los tribunales, habría perjudicado el valor comercial de su marca.

La disputa, de la que se ha hecho eco el diario británico Daily Mail, ha llegado al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a través de una demanda presentada por DB Ventures, la sociedad encargada de gestionar los negocios y derechos comerciales del antiguo capitán de la selección inglesa. El detonante habría sido el descubrimiento de que sus colonias se estaban comercializando en Poundland, una conocida cadena británica de tiendas de bajo coste, así como en estaciones de servicio. Una distribución que habría causado un profundo malestar en el entorno empresarial del británico, hasta el punto de que los documentos legales recogen que la compañía se mostró «conmocionada y decepcionada» al conocer lo sucedido. En esos escritos, DB Ventures llega a cuestionar cómo se había permitido que sus productos acabasen en esos establecimientos y atribuye la situación a la «desesperación y la codicia». El argumento de fondo es que el lugar en el que se comercializa un producto también influye en la percepción que los consumidores tienen de él y que asociar el nombre de Beckham a puntos de venta de bajo coste puede perjudicar una identidad comercial vinculada desde hace años al lujo y la exclusividad.

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Una reclamación de 41 millones de dólares y un negocio en disputa

El conflicto no se limita a una discrepancia sobre la imagen de marca. Los representantes de Beckham sostienen que Coty habría comercializado productos vinculados a su nombre por un valor aproximado de 24 millones de dólares a través de canales de distribución no autorizados. A esta acusación se suma una reclamación económica de 41 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. La demanda también pone el foco en las cuentas de la colaboración, ya que DB Ventures acusa a la multinacional de haber declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos por un importe de 123 millones de dólares. Según los cálculos de la sociedad del ex futbolista, esta supuesta diferencia habría provocado que dejase de percibir alrededor de seis millones de dólares en regalías. Se trata de cantidades que reflejan la dimensión de un negocio que durante años ha permitido a Beckham seguir generando ingresos gracias a su popularidad y a la explotación comercial de su imagen.

La relación entre ambas partes cuenta con una larga trayectoria. Coty produce 45 líneas de perfumes con el nombre de David Beckham, cuyas fragancias se comercializan por precios que rondan las 20 libras esterlinas por frasco, unos 26 dólares. No obstante, la continuidad de esta alianza ya estaba comprometida antes de que el enfrentamiento llegase a los tribunales. En 2025, Authentic Brands Group, la compañía propietaria de los derechos comerciales de la marca Beckham, contactó con Interparfums, una empresa competidora de Coty, para trasladarle la licencia de explotación de sus perfumes. El acuerdo se anunció en enero y está previsto que entre en vigor en enero de 2027. Durante este periodo de transición, el malestar de Beckham con la gestión de su actual socio habría ido creciendo, especialmente por la forma en la que se estaban distribuyendo sus productos. Su equipo considera que la presencia de las fragancias en establecimientos de descuento resta valor a una marca que ha necesitado décadas para consolidar una imagen internacional.

Coty niega las acusaciones y cuestiona la demanda de Beckham

La multinacional, por su parte, rechaza la versión del ex futbolista y ha presentado una respuesta ante el tribunal en la que solicita que se desestime el procedimiento. Coty niega que los perfumes de Beckham se hayan vendido alguna vez en Poundland y defiende que tiene derecho a decidir sobre el sistema de distribución de sus productos. Además, interpreta la ofensiva judicial como un intento de DB Ventures de encontrar una justificación para poner fin anticipadamente a una relación contractual que, según sostiene, continúa vigente hasta 2028 y facilitar así el cambio de socio comercial en favor de Interparfums. La compañía también considera que no puede exigírsele a Coty Alemania que renuncie a los derechos que todavía mantiene por contrato sin recibir una compensación a cambio.