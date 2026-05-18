Durante años, David Beckham fue el ejemplo perfecto de cómo un deportista podía convertirse en una marca global mucho después de retirarse. Su imagen, su capacidad para generar titulares y su olfato empresarial lo mantuvieron siempre cerca de las grandes fortunas internacionales, pero ahora ha dado un paso histórico: por primera vez entra oficialmente en la lista de milmillonarios del Reino Unido. Junto a Victoria Beckham, el exfutbolista ha alcanzado una fortuna estimada en 1.185 millones de libras, unos 1.362 millones de euros, según la nueva edición de la prestigiosa Sunday Times Rich List. El dato no sólo confirma el músculo financiero del matrimonio, también simboliza cómo Beckham ha pasado de estrella deportiva a magnate internacional gracias al fútbol, la moda, los contratos publicitarios y una estrategia empresarial perfectamente diseñada.

David Beckham: de icono futbolístico a empresario global

Muchos deportistas han logrado construir grandes fortunas, pero pocos han sabido transformar su carrera en un negocio tan rentable y duradero como Beckham. Desde sus años en Manchester United hasta su paso por Real Madrid, el inglés entendió muy pronto el valor de la imagen personal. Mientras otros futbolistas se limitaban a los contratos deportivos, él convirtió cada movimiento en una oportunidad comercial.

Campañas de moda, perfumes, acuerdos millonarios con marcas internacionales y colaboraciones publicitarias fueron construyendo una maquinaria económica gigantesca. Beckham dejó de ser únicamente un futbolista para convertirse en una celebridad transversal capaz de conectar con el deporte, el lujo, la moda y el entretenimiento.

Su relación con Victoria también fue clave en esa transformación. La exintegrante de Spice Girls aportó una dimensión fashion y cultural que terminó consolidando a la pareja como una de las más influyentes del planeta. Juntos construyeron una marca familiar reconocible en cualquier parte del mundo.

El efecto Inter Miami y la revolución Messi

Aunque David Beckham llevaba años acumulando riqueza, el gran salto económico reciente tiene mucho que ver con Inter Miami CF. Su participación como copropietario del club estadounidense se ha convertido en una de las decisiones empresariales más rentables de su carrera.

La llegada de Lionel Messi cambió por completo el valor de la franquicia. El impacto mediático y económico del argentino disparó el interés global por el equipo, multiplicó ingresos comerciales y elevó el valor del club hasta cifras astronómicas. Según diversos medios británicos e internacionales, la valorización de Inter Miami ha sido uno de los factores decisivos para que Beckham alcanzara el estatus de milmillonario.

No se trata únicamente del fútbol. El proyecto incluye desarrollos inmobiliarios, acuerdos comerciales y un gigantesco complejo deportivo alrededor del nuevo estadio del club en Miami.

Victoria Beckham y el peso de la moda

La fortuna del matrimonio también tiene mucho que ver con el crecimiento del universo empresarial de Victoria Beckham. Lo que comenzó como una aventura dentro de la moda acabó convirtiéndose en una firma consolidada que factura millones cada año.

Durante mucho tiempo, la marca de Victoria fue observada con cierto escepticismo dentro de la industria. Sin embargo, la diseñadora consiguió construir una identidad propia, alejada de la simple etiqueta de celebridad con firma de ropa. Sus colecciones, su línea de belleza y su posicionamiento en el mercado prémium terminaron convirtiéndose en un negocio altamente rentable.

El crecimiento de la firma ha sido especialmente importante en los últimos años, cuando la marca logró superar los 100 millones de libras en ingresos anuales, consolidando así una nueva vía de ingresos para el clan Beckham.

Una fortuna construida como una marca de lujo

Lo más llamativo del caso Beckham es que su riqueza no depende únicamente de una fuente de ingresos. A diferencia de otras celebridades cuya fortuna está ligada a una sola empresa o actividad, el matrimonio ha diversificado perfectamente su imperio.

Propiedades de lujo en Londres, Miami o los Cotswolds; inversiones empresariales; acuerdos publicitarios; negocios de moda y cosmética; derechos de imagen y participaciones deportivas forman parte de una estructura financiera gigantesca.

La estrategia recuerda más a las grandes familias empresariales que al modelo clásico de estrella deportiva. De hecho, la propia Sunday Times Rich List sitúa ya a los Beckham en una categoría completamente distinta dentro del ecosistema celebrity británico.

El hito tiene además un fuerte componente simbólico. Según la prensa británica, Beckham se ha convertido en el primer deportista del Reino Unido en superar oficialmente la barrera de los mil millones.