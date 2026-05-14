Sophia Loren, actriz, sobre la belleza y hacerse mayor: «Envejecer no va de cuántos años han pasado, sino de todo lo que has vivido»

Si hay una mujer que ha sobresalido por su belleza, ésa ha sido Sophia Loren. Ha dejado también diversas frases que son enseñanzas sobre la belleza y hacerse mayor, hoy con sus 91 años. Envejecer suele relacionarse con el paso del tiempo, las arrugas o los cambios físicos que aparecen con los años. Sin embargo, cada vez más expertos en psicología y bienestar coinciden en que la edad no define por completo cómo una persona se siente, piensa o afronta la vida. La frase «Envejecer no va de cuántos años han pasado, sino de todo lo que has vivido» se basa en que crecer no depende únicamente de sumar cumpleaños, sino de las experiencias acumuladas, los aprendizajes, las emociones y la forma en la que cada individuo interpreta su recorrido personal.

Esta expresión también refleja que el envejecimiento emocional y mental no sigue un patrón exacto. Algunas personas desarrollan una gran capacidad para adaptarse a los cambios porque han atravesado situaciones difíciles, mientras que otras pueden sentirse bloqueadas pese a ser más mayores. Según la Asociación Americana de Psicología, las experiencias vitales influyen directamente en la resiliencia y en la percepción del bienestar. Del mismo modo, investigaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que mantener objetivos personales y una actitud activa ayuda a vivir el envejecimiento de manera más saludable. Por eso, la frase propone entender la edad desde una perspectiva más humana y menos numérica, donde importan tanto los recuerdos como la manera de afrontar las distintas etapas de la vida.

El significado emocional de envejecer y que envuelve a Sophia Loren

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) sostiene que el envejecimiento no es únicamente la suma de los años vividos; sino también el resultado de cómo hemos gestionado las experiencias a lo largo de la vida.

En este sentido, los expertos afirman que la resiliencia emocional es uno de los pilares fundamentales en el proceso de envejecimiento saludable, porque permite a las personas adaptarse a cambios inevitables como la pérdida de seres queridos, la disminución en la capacidad física o la reinvención en el ámbito profesional o personal.

«Las personas que son capaces de regular sus emociones, de reinventarse y de encontrar sentido incluso en momentos difíciles, suelen reportar un bienestar emocional que se traduce en una mejor salud física y una prolongación de la calidad de vida», mencionan.

Las experiencias transforman más que los años

La frase de Sophia Loren también invita a vivir intensamente puede enseñar más que simplemente dejar pasar el tiempo. Hay personas jóvenes que muestran una gran sabiduría debido a situaciones complejas que han tenido que afrontar, mientras que otras de mayor edad pueden seguir evitando responsabilidades emocionales.

Las experiencias difíciles suelen cambiar prioridades y perspectivas. Perder a alguien querido, mudarse a otro país, criar hijos o atravesar una crisis personal obliga a desarrollar nuevas herramientas emocionales. Estos procesos ayudan a construir empatía, paciencia y fortaleza mental.

Según el Centro de Psicología Área Humana, las relaciones sociales son uno de los elementos clave para tener una buena salud física, mental y emocional. «La interacción con otras personas es muy estimulante, se reciben apoyos ante las dificultades, favorece la comunicación, la motivación, se intercambia información, experiencias y puntos de vista», mencionan.

A su vez, los expertos comentan que la socialización es el espacio dónde se ponen en juego nuestras habilidades sociales. Es el mejor lugar para reconocer nuestros potenciales tanto como nuestras debilidades.

«Es una etapa inmejorable para aprender: a regular tus emociones, a decir no, a expresar tus opiniones o lo que sientes, a tener asertividad», aseguran los profesionales del Centro de Psicología Área Humana.

La edad no siempre define la madurez

Otro aspecto importante de esta frase de Sophia Loren, de 91 años, es que rompe con la idea de que cumplir años garantiza madurez. Aunque el paso del tiempo aporta experiencia, no todas las personas reflexionan sobre lo vivido ni aprenden de ello. La madurez aparece cuando existe capacidad de autoconocimiento, empatía y adaptación.

Esto explica por qué algunas personas mayores conservan una mentalidad abierta y curiosa, mientras otras se sienten rígidas o atrapadas en el pasado. El envejecimiento saludable implica evolucionar emocionalmente y no solo físicamente.

La Organización Mundial de la Salud destaca que mantener hábitos activos, relaciones sociales y motivaciones personales contribuye a una mejor calidad de vida durante el envejecimiento. Esta visión encaja con la frase porque recuerda que vivir plenamente tiene más valor que simplemente contar años.